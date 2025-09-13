Murça. Vento forte reativa incêndio que chegou a estar dominado

O incêndio de Murça, no distrito de Vila Real, reativou-se este sábado ao início da tarde, adianta à Renascença o comandante sub-regional do Douro.

"Por volta da uma e meia, duas horas da tarde, tivemos três reativações, fruto da repentina intensificação do vento e mudança de direção", explica Miguel Fonseca.

Duas destas reativações "estão a evoluir favoravelmente", mas há uma "que nos está a apresentar mais preocupação, virada à aldeia de Perafita".

Perante este cenário, o comandante sub-regional do Douro confirma que há um reforço de meios "com seis meios aéreos e mais de 300 operacionais".

Nesta altura, a prioridade é defender as habitações de uma possível aproximação perigosa das chamas.