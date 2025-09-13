Orcas afundam embarcação ao largo de Cascais e danificam veleiro

Quatro pessoas foram resgatadas este sábado ao largo da Baía de Cascais depois de a embarcação onde seguiam se ter afundado, na sequência de uma alegada colisão com orcas.

O barco de recreio terá sido abalroado pelos animais marinhos, acabando por naufragar.

Os quatro tripulantes foram resgatados por uma embarcação marítimo-turística que se encontrava nas proximidades, não tendo sido necessário qualquer apoio médico, confirmou a Autoridade Marítima Nacional.

Também ao largo da praia da Fonte da Telha, cerca de cinco milhas náuticas da costa (cerca de nove quilómetros), foi registada uma segunda interação com orcas, alegadamente o mesmo grupo.

Um veleiro com cinco pessoas a bordo ficou sem leme e à deriva, tendo sido rebocado para o porto de abrigo de Oeiras.

“À chegada junto do veleiro, ao largo da praia da Fonte da Telha, constatou-se que as cinco pessoas se encontravam bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica”, confirmou a Autoridade Marítima.

As operações de socorro foram coordenadas pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), que ativou tripulantes da Estação Salva-vidas de Cascais e da Capitania do Porto de Lisboa.

O Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa tomou conta da ocorrência.