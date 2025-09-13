Porto. O "velho" Vale Formoso abre portas à comunidade este sábado

O Cine-Teatro Vale Formoso no Porto, fechado há quase 40 anos, abre este sábado portas à comunidade antes do arranque das obras de reabilitação.

Entre as 10h00 e as 18h00, quem quiser conhecer o espaço, classificado de interesse municipal, pode ficar a conhecer - ou (re)descobrir - um dos emblemáticos teatros do Porto, construído em 1948.

"A população vai ver um teatro que esteve fechado praticamente 40 anos à actividade cultural. Há muitas pessoas na rua e nas proximidades que não conhecem este teatro e que nunca cá entraram", explica Paulo Dias, director-geral da UAU, a produtora que adquiriu o espaço.

"Vamos permitir que as pessoas vejam e, ao mesmo tempo, vamos mostrar os projectos que estão em discussão para a reabilitação do teatro que vai começar no final deste ano e que se vai prolongar por um ano."

A produtora conta receber no primeiro ano de abertura, em 2027, cerca de 200 mil pessoas, num investimento - entre a aquisição e as obras - de mais de sete milhões de euros.

Mas o Cine-Teatro Vale Formoso não vai viver apenas do espectáculo teatral. Estão também projectadas outras valências culturais e de lazer como, por exemplo, "um jardim de inverno e áreas de estudo no exterior, onde ainda haverá uma área de restauração como apoio ao Teatro, o que fará com que a actividade esteja aberta diariamente para várias iniciativas", revela Paulo Dias.

A produtora destaca que o Cine-Teatro Vale Formoso é considerado um exemplo arquitetónico de época, tendo sido inaugurado a 30 de dezembro de 1948, durante o período do Estado Novo. Projetado como uma casa de espetáculos cinematográficos e teatrais pelo arquiteto Francisco Granja, este espaço destacou-se como uma das principais salas de cinema da cidade do Porto até ao início dos anos 90, data em que encerrou as portas às atividades culturais.