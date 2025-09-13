Menu
  • Noticiário das 17h
  • 13 set, 2025
Todas as urgências de obstetrícia da Margem Sul estão encerradas

13 set, 2025 - 21:12 • Fábio Monteiro

As três urgências de ginecologia e obstetrícia da Península de Setúbal estão encerradas este sábado. Ministério da Saúde responsabiliza prestadores de serviços que desistiram à última hora.

Todas as urgências de ginecologia e obstetrícia da Margem Sul – dos hospitais Garcia de Orta, Barreiro/Montijo e Setúbal – estão encerradas este sábado. As grávidas estão a ser encaminhadas para unidades hospitalares de Lisboa.

Em comunicado, o Ministério da Saúde justifica esta situação com a indisponibilidade comunicada à última hora por médicos em regime de prestação de serviços, que habitualmente asseguram o funcionamento destes serviços na Península de Setúbal.

“Hoje, sábado, 13 de setembro, os três serviços de urgência de obstetrícia/ginecologia estão encerrados. Todas as utentes estão a ser dirigidas para os hospitais de Lisboa, estando a Direção Executiva do SNS em estreita coordenação com as Unidades Locais de Saúde para assegurar que as utentes grávidas e que precisam de cuidados médicos sejam transferidas e atendidas em segurança”, lê-se no comunicado.

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, tinha prometido no início do verão que, a partir de setembro, as urgências desta especialidade deixariam de encerrar, na sequência do reforço das equipas médicas, em especial no Hospital Garcia de Orta.

“Há uma equipa de especialistas de Obstetrícia e Ginecologia que se desvinculou do hospital privado onde trabalhava” e que vai assinar um contrato com o SNS, anunciou então a ministra.

O Governo justifica o atual encerramento com a recusa dos prestadores de serviços em aceitarem os turnos atribuídos, apontando a recente legislação que altera os moldes da contratação como possível motivo para a indisponibilidade.

“Foi anunciada nova legislação que pretende acabar com injustiças e com os privilégios de alguns tarefeiros que, sendo remunerados muito acima dos seus colegas do SNS, não assumem outros horários que não considerem ser totalmente convenientes”, lê-se na nota à comunicação social.

