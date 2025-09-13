Vinte e dois concelhos de cinco distritos do país em risco máximo de incêndio

Vinte e dois concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre e Faro estão hoje em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado de incêndio cerca de 50 concelhos do interior Norte e Centro, do Alentejo e do Algarve.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo este último emitido quando as condições meteorológicas, como calor extremo e baixa humidade, aumentam significativamente o perigo de ignição e propagação de incêndios.

As previsões do IPMA para hoje apontam para céu pouco nublado no Sul e temporariamente com mais nebulosidade no

Norte e Centro e uma pequena descida de temperatura.

O vento soprará fraco a moderado, sendo por vezes forte nas terras altas.

As temperaturas máximas vão variar entre os 20 graus Celsius em Viana do Castelo e os 33º em Faro.