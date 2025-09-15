Cuidados continuados. Associação desmente números do Governo (que serão muito superiores)

15 set, 2025 - 12:25 • João Maldonado
A Associação Nacional de Cuidados Continuados acusa o Governo de estar a omitir informação quanto ao número de instituições a desistir dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência.
O Ministério da Saúde revelou esta segunda-feira que serão abrangidas pelas rescisões de contratos 870 camas, mas o número, segundo o presidente da ANCC, José Bourdain, é superior: “Seguramente ultrapassa as duas mil camas (…) o Governo tem esses dados, só não os dá porque não quer.”
Associação Nacional de Cuidados Continuados (ANCC)(...)
A Associação Nacional de Cuidados Continuados diz que os prazos para cumprir o acordado são muito curtos e, à Renascença, critica o valor que é atribuído pelos fundos do PRR referindo que “do ponto de vista da obra propriamente dita significam 25 a 30% na melhor das hipóteses do valor sem IVA que verdadeiramente custa uma obra, portanto o esforço das entidades é na ordem dos 70% ou mais”.
De acordo com a ANCC estarão a ser desperdiçados mais de 100 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência para a área dos Cuidados Continuados.