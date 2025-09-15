Menu
  • Noticiário das 22h
  • 15 set, 2025
Desaconselhada circulação em estrada atingida por derrocada em São Miguel

15 set, 2025 - 22:34 • Lusa

Derrocada ocorrida na estrada que faz a ligação com a zona da Ferraria, freguesia de Ginetes, no concelho de Ponta Delgada, não causou vítimas.

A Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas dos Açores "desaconselha a circulação e a permanência" na estrada que foi esta segunda-feira atingida por uma derrocada, no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

A derrocada ocorrida na estrada que faz a ligação com a zona da Ferraria, freguesia de Ginetes, no concelho de Ponta Delgada, não causou vítimas, referiu à agência Lusa uma fonte do executivo regional açoriano.

No comunicado, a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas dos Açores, tutelada por Berta Cabral, informou que, "face à atual instabilidade do talude e às condições identificadas no terreno, [...] desaconselha a circulação e a permanência na via, até que sejam repostos os devidos parâmetros de segurança".

Segundo a nota, na tarde desta segunda-feira, a Direção Regional das Obras Públicas "recebeu uma notificação da existência de uma derrocada no caminho de acesso à Ferraria, com uma solicitação de apoio para desobstrução da via".

"Tomando conhecimento da ocorrência, a Direção Regional das Obras Públicas acionou, de pronto, meios de apoio e intervenção, no sentido de avaliar o sucedido, desenvolver os necessários trabalhos de desobstrução da via e maximizar as condições de circulação, de modo a permitir a saída dos veículos retidos no parque de estacionamento", acrescentou.

Para o local, foram mobilizadas "diferentes máquinas e equipamentos, incluindo um camião, uma retroescavadora e uma giratória, garantindo a remoção de blocos de rocha e terra, a criação de uma via paralela para circulação e a reposicionamento de blocos "new jersey" para suster eventuais detritos que se possam desprender no local afetado".

Na terça-feira irão deslocar-se ao local elementos do Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC) para "uma análise detalhada" sobre a segurança e o estado em que se encontra a encosta que foi hoje afetada pelo desprendimento de terras e de pedras, indicou a mesma fonte do Governo Regional dos Açores.

A agência Lusa também tentou obter informações do serviço municipal de proteção civil de Ponta Delgada, que tem meios no terreno, mas sem sucesso até ao momento.

