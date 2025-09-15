Menu
  • Noticiário das 15h
  • 15 set, 2025
Acidente

Elevador da Glória. Fidelidade cria comissão independente para acompanhar indemnizações

15 set, 2025 - 12:51 • Lusa

A Fidelidade refere que se compromete a acolher as recomendações da comissão, reforçando a transparência, a equidade e a confiança em todo este processo.

A Fidelidade criou uma comissão técnica independente para acompanhar e garantir que os processos de indemnização às vítimas do acidente com o elevador da Glória, que causou 16 mortos, decorram de forma célere e transparente, anunciou hoje a seguradora.

Em comunicado, a Fidelidade, enquanto seguradora da transportadora Carris, informa que a "criação desta comissão tem por objetivo garantir que os processos de indemnização decorram de forma transparente, célere, justa e humanizada".

A Comissão Técnica Independente para Acompanhamento das Indemnizações às Vítimas do Acidente do Ascensor da Glória vai proceder à "avaliação especializada dos danos pessoais resultantes desse acidente e a validação da respetiva quantificação indemnizatória a efetuar pela Fidelidade".


Lei atribui ao IMT responsabilidade pela supervisão do Elevador da Glória, dizem juristas

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes rejeit(...)

A seguradora realça que o acidente "exige da Fidelidade não apenas uma atuação eficaz nas múltiplas questões do dia-a-dia, mas também a criação de uma solução externa e independente que assegure a avaliação dos danos corporais e a apreciação das propostas de indemnização apresentadas pela seguradora, em termos que reforcem a confiança das vítimas e das suas famílias, dentro e fora de Portugal, e que possam servir de referência de atuação numa tragédia desta dimensão".

A comissão é presidida por Duarte Nuno Vieira, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, vice-presidente da Confederação Europeia de Especialistas em Avaliação e Reparação do Dano Corporal, presidente da Associação Portuguesa de Avaliação do Dano Corporal e da Competência em Avaliação do Dano na Pessoa da Ordem dos Médicos, e membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos de Portugal.

Fazem também parte do organismo Ricardo Barroso, em representação da Ordem dos Psicólogos Portugueses, e Filipe Albuquerque Matos, professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, especialista nas áreas do Direito das Obrigações e do Direito dos Seguros.

De acordo com a seguradora, a comissão "dispõe de total liberdade para solicitar as informações que entenda necessárias à prossecução do seu trabalho, competindo-lhe pronunciar-se sobre as propostas de indemnização que venham a ser apresentadas pela Fidelidade e formular recomendações fundamentadas sobre as mesmas".

No comunicado, a Fidelidade refere ainda que, "sem prejuízo de manter a decisão final sobre as indemnizações, se compromete a acolher as recomendações da comissão, reforçando a transparência, a equidade e a confiança em todo este processo".

O elevador da Glória, gerido pela Carris (sob a tutela do município de Lisboa), descarrilou no dia 03 de setembro, num acidente que provocou 16 mortos e cerca duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades, e que está a ser investigado.

