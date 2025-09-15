Europa está a ser "fustigada por fenómenos extremos cada vez mais recorrentes"

O climatologista Carlos da Câmara diz, em entrevista à Renascença, que há um cenário mais propício a "secas, inundações e incêndios" na Europa, um território que está a ser "fustigado por fenómenos extremos cada vez mais recorrentes".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



Esta segunda-feira é apresentado em Bruxelas o estudo "Dos indicadores à ação: Alinhar a política climática da União Europeia com Evidências científicas". Este documento parte de um relatório sobre o impacto macroeconómico das recentes ondas de calor e de recentes atualizações sobre os últimos valores climáticos.

"A Europa é um laboratório, no sentido de que os sucessos são exportáveis para os outros países e estamos a cumprir um objetivo cujos ganhos vão ser muito para além", como diz Carlos da Câmara, que salienta que as possíveis medidas implementadas pela União Europeia para fazer face às alterações climáticas vão resultar "em novas invenções, novas políticas, novas formas de estar. Estou convencido que este encontro, como muitos outros que a Europa vai fazendo, a pouco e pouco vão trazer certeza e efeitos benéficos".

Carlos da Câmara diz que as alterações climáticas são "um problema de natureza técnico-científica", que tem de ser resolvido "através de políticas adequadas" e visto "de um ponto de vista sério". O "aspeto emocional", uma forma como "as pessoas muitas vezes olham para o problema das alterações climáticas" é, para o climatologista, algo "extremamente negativo".

"Quer de um lado em que se nega de uma forma emotiva, sem sequer se perceber, utilizando argumentos completamente errados, ou então andando a pintar paredes, ou a tirar tinta para pessoas e coisas, que eu acho que é uma forma errada de olhar para o problema", opina.

Em Portugal, depois de uma temporada de verão marcada por incêndios, o climatologista alerta para possíveis problemas com a chegada das chuvas. "O problema é que a vegetação é fundamental para reter o solo. E, portanto, se vierem chuvas, o que vai acontecer é que os terrenos que arderam não vão estar protegidos e vão ser erodidos".

"Outro problema também importante, é que os solos queimados têm uma série de substâncias que são nocivas e que irão parar aos rios, contaminar os rios", enfatiza Carlos da Câmara. "Portanto, temos todos esses aspetos que são secundários das áreas queimadas, mas que não podem de todo ser esquecidos".

Carlos da Câmara diz que Portugal tem "um desequilíbrio entre a forma como o território está organizado e o impacto que uma ignição tem ao provocar grandes incêndios, cada vez que há condições meteorológicas mais apropriadas", um cenário amplificado pelas alterações climáticas.