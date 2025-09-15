Faculdade alerta para situação de estudante palestiniano impedido de viajar para Lisboa

A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa realiza na terça-feira uma iniciativa de solidariedade para com o estudante palestiniano Tarek Al-Farra, admitido nesta instituição e impedido de viajar de Gaza para Portugal.

O jovem, de 23 anos, foi admitido no Mestrado em Estudos Ingleses e Norte-Americanos, mas continua impedido de sair da Faixa de Gaza, por falta de autorização para viajar, anunciou hoje a instituição de ensino superior portuguesa.

A faculdade vai, assim, marcar uma posição no campus da Avenida de Berna, que contará com declarações da direção e do conselho de faculdade. .

Estarão também presentes representantes da Associação de Estudantes e os Estudantes por Justiça na Palestina da NOVA FCSH.

A Nova pretende reafirmar o compromisso com os valores da liberdade, da dignidade humana e da cooperação internacional, "dando voz a uma situação que exige resposta urgente por parte da comunidade internacional", lê-se no documento.

Tarek Al-Farra reside na Faixa de Gaza, onde concluiu a licenciatura e se encontra com a família, enfrentando "restrições severas de mobilidade e condições de grande vulnerabilidade devido ao conflito" com Israel, especificou a faculdade.

As forças israelitas têm em curso uma ofensiva na Faixa de Gaza que causou mais de 64.600 mortos no território governado pelo Hamas desde 2007.

A ofensiva seguiu-se ao ataque do Hamas no sul de Israel, em 07 de outubro de 2023, que provocou cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.