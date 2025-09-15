Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 15 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Fim dos carimbos nos passaportes: novo sistema europeu de controlo de fronteiras entra em vigor a 12 de outubro

15 set, 2025 - 20:51 • Fábio Monteiro

Portugal vai adotar o novo sistema europeu de controlo fronteiriço que põe fim aos carimbos nos passaportes, substituindo-os por registos eletrónicos de entradas e saídas.

A+ / A-

A partir de 12 de outubro de 2025, entra em funcionamento em Portugal o Entry/Exit System (EES), uma nova plataforma europeia que substitui os tradicionais carimbos nos passaportes por registos eletrónicos centralizados.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Este sistema será aplicado a cidadãos de países terceiros que entrem no espaço Schengen para estadias de curta duração (até 90 dias num período de 180), independentemente da necessidade de visto, indica a PSP em comunicado.

O EES introduz o registo digital da entrada e saída dos viajantes, incluindo data, hora e posto de fronteira, bem como a recolha de dados biométricos – quatro impressões digitais e fotografia – na primeira entrada.

Em território nacional, a coordenação da implementação do sistema é assegurada pelo Sistema de Segurança Interna (SSI), através da Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros (UCFE), com o apoio da PSP, GNR, ANA Aeroportos, administrações portuárias e ANAC.

"Os postos de fronteira portugueses estão tecnicamente preparados para a recolha e verificação de dados biométricos e para a partilha de informações em tempo real com os restantes Estados-Membros", indica o comunicado.

Entre os objetivos do sistema está o reforço da segurança interna, a melhoria da gestão migratória e a deteção mais eficaz de entradas irregulares, documentos falsos e identidades fraudulentas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 15 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou