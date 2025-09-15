Fim dos carimbos nos passaportes: novo sistema europeu de controlo de fronteiras entra em vigor a 12 de outubro

A partir de 12 de outubro de 2025, entra em funcionamento em Portugal o Entry/Exit System (EES), uma nova plataforma europeia que substitui os tradicionais carimbos nos passaportes por registos eletrónicos centralizados.

Este sistema será aplicado a cidadãos de países terceiros que entrem no espaço Schengen para estadias de curta duração (até 90 dias num período de 180), independentemente da necessidade de visto, indica a PSP em comunicado.

O EES introduz o registo digital da entrada e saída dos viajantes, incluindo data, hora e posto de fronteira, bem como a recolha de dados biométricos – quatro impressões digitais e fotografia – na primeira entrada.

Em território nacional, a coordenação da implementação do sistema é assegurada pelo Sistema de Segurança Interna (SSI), através da Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros (UCFE), com o apoio da PSP, GNR, ANA Aeroportos, administrações portuárias e ANAC.

"Os postos de fronteira portugueses estão tecnicamente preparados para a recolha e verificação de dados biométricos e para a partilha de informações em tempo real com os restantes Estados-Membros", indica o comunicado.

Entre os objetivos do sistema está o reforço da segurança interna, a melhoria da gestão migratória e a deteção mais eficaz de entradas irregulares, documentos falsos e identidades fraudulentas.