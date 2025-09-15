Menu
  • Noticiário das 14h
  • 15 set, 2025
GNR apreende mais de 2.600 cigarros e bebidas alcoólicas em Albufeira

15 set, 2025 - 12:43 • Olímpia Mairos

De acordo com a força de segurança, o valor dos produtos apreendidos ascende a 1.502,57 euros.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) informou, esta segunda-feira, que apreendeu 2.660 cigarros no concelho de Albufeira.

Em comunicado, a força de segurança explicou que, no âmbito de várias ações de fiscalização a estabelecimentos comerciais daquela área, os militares da Guarda “detetaram e apreenderam 2.660 cigarros, 76 mililitros de tabaco líquido e 4,9 litros de bebidas alcoólicas”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a GNR, parte do material apreendido apresentava estampilha fiscal de anos anteriores e outra parte não possuía qualquer estampilha.

Durante a operação, foi ainda identificado um homem de 50 anos, tendo sido elaborado um auto de contraordenação por introdução irregular ao consumo.

A GNR informa ainda que o valor dos produtos apreendidos ascende a 1.502,57 euros, sendo que a sua comercialização ilícita teria causado ao Estado um prejuízo estimado em cerca de 345 euros.

