GNR vai para a estrada com os olhos postos nos veículos de duas rodas

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai realizar a partir de terça-feira uma operação de sensibilização e fiscalização rodoviária, direcionada para os comportamentos de risco associados à condução agressiva, em especial dos utilizadores de veículos de duas rodas a motor.

Em comunicado, a força de segurança esclarece que a campanha, que se vai prolongar até ao dia 22 de setembro, vai procurar fomentar a consciencialização e promoção de hábitos de condução mais seguros.

O objetivo é contribuir para a redução dos acidentes de viação causados por comportamentos agressivos durante o exercício da condução.

“Importa alertar que a condução agressiva, aliada à velocidade excessiva, à falta de atenção e manobras irregulares, praticada pelos condutores dos veículos aumenta a probabilidade da ocorrência de acidentes de viação, e que em média, diariamente, morrem 70 pessoas nas estradas europeias”, acrescenta a nota.

A Guarda Nacional Republicana detalha que, entre o dia 1 de janeiro e 31 de agosto de 2025, registou 1.899 contraordenações relacionadas com a condução de motociclos, das quais 428 dizem respeito à falta ou à utilização incorreta do capacete de proteção.

“Estes dados sublinham a importância da fiscalização e da implementação de medidas preventivas que promovam uma maior segurança rodoviária”, indica a GNR.

A operação “RoadPol – Safety Days” decorre no âmbito da Rede Europeia de Polícias de Trânsito (RoadPol), organização que foi estabelecida pelas polícias de trânsito da Europa, com a finalidade de melhorar a segurança rodoviária e o cumprimento das normas rodoviárias.

Estas operações de âmbito europeu têm como principal finalidade a criação de um ambiente rodoviário mais seguro, através de uma intervenção simultânea sobre as principais causas de acidentes procurando influenciar positivamente os utilizadores das vias a adotarem comportamentos mais seguros.

A GNR tornou-se membro da RoadPol, no final de 2021, passando a integrar no seu planeamento operacional, as operações planeadas pela referida organização.