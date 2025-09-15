Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 15 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios: Montenegro diz que no Norte "já estão pagas" 143 candidaturas

15 set, 2025 - 19:57 • Lusa

Governo já recebeu 774 candidaturas de pessoas afetadas pelos incêndios com prejuízos até 10 mil euros.

A+ / A-

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou esta segunda-feira que "só da região Norte, já foram pagas 143" candidaturas, das 371 avaliadas, no âmbito dos apoios às pessoas afetadas pelos incêndios com prejuízos até 10 mil euros.

"Dos incêndios do mês de agosto, só na região Norte, já recebemos 774 candidaturas. Já avaliámos 371 e já pagámos 143 apoios destes 371 que foram avaliados, isto, feito em duas semanas", realçou Luís Montenegro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O primeiro-ministro falava no decorrer de uma cerimónia realizada na Câmara de Sernancelhe, distrito de Viseu, de entrega simbólica do apoio financeiro de até 10 mil euros para os agricultores afetados pelos incêndios.

Neste município, até ao dia de hoje, foram aprovadas 56 candidaturas, num total de 343 mil euros que foram pagos por transferência bancária.

Na página oficial da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte, Sernancelhe é o município com mais prejuízo declarado e com maior número de candidaturas apresentadas.

"Nunca menosprezei a ameaça": Montenegro anuncia 45 medidas para populações atingidas pelos incêndios

Conselho de Ministros

"Nunca menosprezei a ameaça": Montenegro anuncia 45 medidas para populações atingidas pelos incêndios

Luís Montenegro admite que nem tudo correu bem no (...)

O presidente da Câmara de Sernancelhe, Carlos Santos, disse que as chamas que afetaram o território, entre 13 e 18 de agosto, percorreram 17 freguesias, num total de 15 aglomerados urbanos, numa área total de 75% do concelho, ou seja, 17.214 hectares e "houve freguesias que viram 95% da sua área consumida" pelas chamas.

No retrato que fez dos prejuízos causados pelas chamas, Carlos Santos destacou o "risco de desaparecer" a produção da castanha dos Soutos da Lapa, cujos "dos maiores produtores" são Sernancelhe, Penedono e Trancoso (distrito da Guarda).

"Estamos perante desafios que requerem medidas de âmbito nacional. O setor da castanha, um dos mais importantes do nosso concelho, sofreu um duro golpe. A perda de quase 350 hectares de soutos tem impacto direto na vida de cerca de uma centena de produtores do concelho, não só de forma imediata colmo nas próximas duas décadas", destacou.

O presidente pediu ao primeiro-ministro apoio para "um projeto-piloto para o baldio de Sernancelhe e que "permitirá reflorestar com espécies resistentes ao fogo".

"Replantar soutos da nossa variedade, Martaínha, criar pontos de água, espaços de pastagens, desenhar uma paisagem resiliente que possa ser o legado das próximas gerações", adiantou.

O primeiro-ministro, que se fez acompanhar do ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, e do ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, prometeu esse apoio.

"O apelo que aqui fez não vai cair em saco roto. [os ministros presentes] que tutelam todas estas áreas, incluindo na parte do seu financiamento, não deixaram de dar resposta a vários trabalhos que aqui nos encomendou e que é da nossa responsabilidade executar", assumiu Luís Montenegro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 15 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou