Linha de Cascais condicionada nos próximos dois fins de semana

A ligação ferroviária entre São Pedro do Estoril e Cascais vai estar interrompida nos fins de semana de 20 e 21, no sentido Lisboa-Cascais, e de 27 e 28, no sentido Cascais-Lisboa, informou esta segunda-feira a Infraestruturas de Portugal (IP).

Em comunicado, a IP refere que, devido à "execução de trabalhos de reforço da segurança e eficiência da estrutura ferroviária no pontão de São Pedro do Estoril", é necessário "proceder à interdição deste troço em dois fins de semana sucessivos".

A obra, realizada no âmbito da modernização da via, "tem como principais objetivos dotar a Linha de Cascais de maiores níveis de eficiência e segurança", adianta a IP no comunicado conjunto com a Comboios de Portugal (CP).

Para mitigar o impacto do encerramento da linha, a CP irá disponibilizar autocarros cujos horários e paragens podem ser consultados em www.cp.pt.