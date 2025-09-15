Marcelo defende SNS como "pilar fundamental" e "princípio estruturante" da Democracia

O Presidente da República Portuguesa defendeu esta segunda-feira que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) é "pilar fundamental" e "princípio estruturante" da Democracia, no 46.º aniversário do sistema público de cuidados à população.

Em nota publicada na página oficial do Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa dirige-se "a todos os profissionais da Saúde", reconhecendo e agradecendo o seu "esforço diário".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



O chefe de Estado português garante que "vai continuar a defender o SNS enquanto pilar fundamental da promoção da Saúde em Portugal e princípio estruturante da nossa sociedade democrática", lê-se no texto.

"Feito de pessoas, de histórias, de conquistas, êxitos e aplausos, o SNS é também alvo de fragilidades e desafios", sublinha Marcelo.

"É, pois, importante continuar a lutar pelo SNS, encarando os problemas com coragem, procurando respostas, ensaiando soluções, apostando na inovação, de forma a garantir o futuro e a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde.