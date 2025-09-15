Menu
  Noticiário das 22h
  15 set, 2025
Ministra "anunciará em breve" decisão sobre urgências de obstetrícia na margem sul

15 set, 2025 - 20:46 • Alexandre Abrantes Neves , com redação

Diretor executivo do SNS recusou comentar possíveis demissões após encontro entre ministra Ana Paula Martins e presidentes de três ULS da península de Setúbal.

A+ / A-

O diretor executivo do SNS, Álvaro Santos Almeida, acredita que estão para breve novas medidas para resolver o problema das urgências obstétricas na margem sul do Tejo.

Álvaro Santos Almeida reuniu-se esta segunda-feira com a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e com os presidentes das Unidades Locais de Saúde (ULS) de Almada/Seixal, Barreiro e Arrábida (Setúbal).

As urgências de obstetrícia de Setúbal, Almada e Barreiro estiveram fechadas todo o fim de semana e a ministra da Saúde acusou esta segunda-feira os administradores desses hospitais de não cumprirem as promessas.

À saída do encontro, o diretor executivo do SNS foi o único a falar aos jornalistas. Recusou comentar possíveis demissões e disse apenas que que a ministra deve anunciar novas decisões sobre o caso em breve.

“Fizemos o diagnóstico da situação, analisamos soluções e, agora, a senhora ministra tem os elementos para tomar a decisão. A senhora ministra tem consciência disso e anunciará brevemente o que achar. É com a senhora ministra”, declarou Álvaro Santos Almeida.

Ministra assume responsabilidade sobre situação das urgências na Península de Setúbal

Saúde

Ministra assume responsabilidade sobre situação das urgências na Península de Setúbal

Ana Paula Martins também avançou que, até ao final(...)

As urgências de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, reabriram esta segunda-feira às utentes, após o encerramento inesperado no sábado e o condicionamento do serviço no domingo.

A urgência obstétrica do Barreiro só reabre no sábado e a de Setúbal vai sofrer constrangimentos toda a semana.

O Ministério da Saúde anunciou no sábado, em comunicado, o encerramento inesperado da urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Garcia de Orta devido à falta de médicos para assegurar as escalas, obrigando à deslocação das utentes para hospitais de Lisboa por inexistência de resposta na Península de Setúbal.

No comunicado, a tutela recordava que a ULS Almada/Seixal tinha garantido que estava em curso um processo de contratação de médicos para assegurar o regular funcionamento da Urgência de Obstetrícia e Ginecologia e que até já tinham contratado alguns profissionais, enquanto outros estavam “em processo de contratação”.

O Hospital Garcia de Orta tem mantido todas as escalas da Urgência a funcionar com médicos do quadro, mas também com recurso a alguns prestadores de serviços, sendo que estes últimos se mostraram agora indisponíveis.

Esta segunda-feira, a ministra da Saúde assumiu responsabilidades sobre a situação das urgências na Península de Setúbal. Noutro plano, prevê que, até ao final do ano, esteja concluída a legislação com incentivos para os médicos que regressem ao Serviço Nacional de Saúde (SNS).

