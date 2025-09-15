Ministro da Defesa promete "esforço máximo" na missão da NATO

O ministro da Defesa, Nuno Melo, promete um "esforço máximo" de Portugal no âmbito da nova missão anunciada pelo secretário-geral da NATO.

Na sequência dos drones russos que violaram espaço aéreo na Polónia, Mark Rutte revelou que a Aliança Atlântica vai reforçar o flanco oriental europeu.

Em declarações aos jornalistas, esta segunda-feira, o ministro da Defesa foi questionado se Portugal vai estar envolvido nesta missão, e não se comprometeu com nada em concreto, para já.

"O esforço português vai sempre sendo feito em linha com aquilo que é o contexto de decisão dos nossos aliados. Portugal não pode dar o que não tem, mas dentro daquilo que tem está no limite do seu esforço", começou por responder.

Nuno Melo falava à margem da cerimónia de entrega do comando da Força Marítima Europeia (EUROMARFOR) - que junta a Marinha portuguesa, espanhola, francesa e italiana - e revelou que ainda não está decidida a forma como o país vai participar no reforço da fronteira a leste da NATO.

"Essa é uma informação que será dada sempre no seu tempo", vincou o ministro da Defesa e líder do CDS. Nuno Melo assegura que Portugal estará "sempre no máximo esforço" e reforçar a presença atual "se houver necessidade".

Governo não quer "inflamar" a relação com a Rússia

Sobre o episódio dos drones russos em si, o ministro da Defesa vinca que a NATO está pronta para defender o seu território. No entanto, Nuno Melo salienta que é fundamental não escalar a tensão que já existe com Moscovo.

"Não é bom. É melhor não termos incidentes do que termos incidentes, mas tendo incidentes, também devemos saber contextualizar a realidade geopolítica e tudo o que nenhum de nós deseja é uma escalada", salientou.

Nuno Melo pede responsabilidade nas intervenções públicas de todos para não deteriorar ainda mais as relações com o Kremlin: "A NATO está preparada para defender cada centímetro do nosso território, mas não me parece que devamos inflamar".

O ministro da Defesa vai mais longe e diz: "Acho que nós devemos ser o adulto na sala".