Novas regras para atrair médicos para o SNS prontas até final do ano

A ministra da saúde prevê para o final do ano a conclusão da legislação para incentivar médicos a regressar ao SNS e lamentou que o plano para a urgência de obstetrícia do hospital de Almada não tenha sido cumprido.

Ana Paula Martins, que falava aos jornalistas após a cerimónia da atribuição da Medalha de Mérito do Ministério da Saúde à Maternidade Alfredo da Costa, admitiu que o SNS ainda vai ter muitas dificuldades nos próximos tempos, sobretudo de recursos humanos, mas assegurou que não vai desistir de reforçar as condições de trabalho dos profissionais.

Questionada sobre as razões de os profissionais terem manifestado indisponibilidade para cumprir o turno no serviço de urgência de obstetrícia no Hospital Garcia de Orta, em Almada, este fim de semana, a ministra disse desconhecer os seus motivos.

Contudo, lembrou, que estes profissionais (médicos tarefeiros) não obedecem às mesmas regras dos profissionais que trabalham no SNS.