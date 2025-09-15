Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 15 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

relatório

Portugal foi alvo de desinformação russa sobre incêndios em agosto

15 set, 2025 - 15:20 • Lusa

O tema mais visado pela desinformação no mês de agosto foi as alterações climáticas, em linha com a tendência crescente registada no mês passado.

A+ / A-

Portugal foi alvo de desinformação russa sobre o envio de aviões para ajudar no combate aos incêndios florestais em agosto, concluiu o relatório mensal do Observatório Europeu dos Meios de Comunicação Digitais (EDMO).

De acordo com o relatório mensal do EDMO divulgado esta segunda-feira, dos 1.441 artigos intercetados pelas 33 organizações que constituem a rede de verificação de factos, 127 (9%) focaram-se em desinformação relacionada com as alterações climáticas e 99 (7%) em desinformação relacionada com a Ucrânia.

Além disso, 90 (6%) eram desinformação sobre a União Europeia (UE), 90 (6%) referente a questões de imigração, 79 (5%) relacionada com o conflito entre Israel e Hamas, 49 (3%) envolvia desinformação sobre a Covid-19 e 18 (1%) sobre questões LGBT+ e de género.

"O tema mais visado pela desinformação no mês de agosto foi as alterações climáticas, em linha com a tendência crescente registada no mês passado", quando a desinformação sobre este tema registou cerca 8%.

Contribuíram para este aumento, narrativas falsas relacionadas com eventos extremos, bem como a "desinformação pró-Rússia que se apoderou de notícias falsas sobre o ambiente: por exemplo a Ucrânia é retratada como a culpada pelas chuvas extremas registadas na Lituânia", refere o EDMO.

"Na Grécia e em Portugal, em contrapartida, a Rússia tem sido retratada como uma potência benevolente, uma vez que alegadamente se ofereceu para enviar aviões e ajudar a população local a combater os incêndios florestais", acrescenta o observatório.

Em agosto, a Lusa Verifica já tinha desmentido esta narrativa, pois Portugal não pediu à Federação Russa, que enviasse aviões anfíbios para ajudar no combate aos incêndios, ao contrário do que afirmou o eurodeputado grego Nikolas Farantouris.

Se este pedido fosse verdadeiro, violaria as atuais sanções impostas pela UE à Rússia.

As falsas notícias relacionadas com a guerra na Ucrânia e com a UE também aumentaram, "tal como aconteceu com a desinformação sobre a crise em Gaza, com a narrativa continua, de que a fome não é real ou amplamente exagerada".

Embora a partilha de desinformação relacionada coma imigração e com as questões LGBT+ tenha diminuído em comparação com o mês de julho, as notícias falsas e enganadores sobre os outros temas monitorizadas permaneceram estáveis.

O relatório destaca também a cimeira entre Putin e Trump, no Alasca (EUA), bem como as reuniões que se seguiram com vários líderes europeus, que aumentaram a viralidade de diversas alegações "destinadas a ridicularizar e menosprezar a União Europeia, ou retratar os seus membros como belicistas".

Neste sentido, "a desinformação pró-Rússia contribuiu para espalhar esta imagem de uma Europa militarizada e agressiva, com histórias falsas que apresentam, por exemplo, oficiais militares britânicos capturados durante um ataque russo na Ucrânia".

O mês de agosto ficou ainda marcado pelo início da aplicação de tarifas entre os EUA e a UE, mas este tema parece ter sido temporariamente deixado de fora das narrativas de desinformação, refere o observatório.

A percentagem de notícias falsas que utilizam conteúdo gerado por Inteligência Artificial (IA) permaneceu estável em agosto, com 147 (10%) artigos a abordar o uso desta tecnologia na desinformação.

Apesar disso, o EDMO alerta que nos últimos meses os utilizadores recorrem cada vez mais a modelos de IA para verificar informação, contribuindo inadvertidamente para a disseminação de desinformação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 15 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou