​Professores deslocados: plataforma está "encerrada temporariamente"

O apoio à deslocação foi alargado a todos os professores e o valor foi reforçado nas zonas com carência de docentes. O anúncio do Governo foi feito em julho, mas no arranque do novo ano letivo, os docentes não têm como candidatar-se ao subsídio porque a plataforma eletrónica está "encerrada temporariamente".

A denúncia é feita na Renascença por Paulo Cubal. Este docente está colocado no Agrupamento de Escolas D. Dinis, em Lisboa, a cerca de 400 quilómetros de casa. Diariamente acede ao Sistema Interativo de Gestão de Recursos Humanos da Educação (SIGRHE), mas até agora sem sucesso.

Este professor diz que “tem sido isto todos os dias”. Sempre que abre a aplicação aparece-lhe sempre a mesma mensagem: “Candidatura ao Regime de Apoio Extraordinário à Deslocação encerrada temporariamente”.

Ansioso para saber qual o montante do apoio que poderá vir a receber, Paulo Cubal lamenta que as regras ainda não sejam conhecidas. Este docente não sabe o que é preciso colocar na plataforma, nomeadamente como “vai ser calculada a distância” entre a escola e a residência fiscal, lembrando que “no ano passado havia uma referência a uma distância em linha reta, mas para este ano não há qualquer indicação”, lamenta Paulo Cubal. Em declarações à Renascença, este docente de Educação Física, que se prepara para mais um ano letivo a centenas de quilómetros de casa, critica o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) por não dar qualquer explicação. Sabe que o apoio terá retroativos a 1 de setembro, mas gostava que o MECI esclarecesse o que está a acontecer ou que definisse uma data a partir da qual a aplicação ficasse disponível. Considera que este silêncio “é brincar com os professores”. FNE avisa: “anunciar apoios sem consequências, não é o caminho” O secretário-geral da Federação Nacional de Educação (FNE) “estranha a situação”, de que tem conhecimento.