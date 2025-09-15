Proibição de telemóveis nas escolas. "Podia trazê-lo na mochila desligado e disse que não precisava"

Pais, encarregados de educação, alunos e professores estão de volta ao corre-corre semanal.

Os portões das escolas abriram portas esta segunda-feira e as ruas voltam a encher-se de jovens que caminham de mochila às costas, de uma lado para o outro. Os transportes públicos voltam a estar lotados e o trânsito volta a acumular-se à entrada das escolas.

"Este primeiro dia é sempre complicado", suspira a mãe Nádia Martins. O filho entra agora no 5.º ano. "Escola nova, amigos novos, a escola dos grandes". Nádia continua: "Espero que corra tudo bem".

Mães, sobretudo mães, levaram os filhos e as filhas até ao portão da Escola Básica Dom Pedro I, em Vila Nova de Gaia. Mas, os sentimentos diferem entre elas: há quem se sinta mais preocupada e, por outro lado, há quem esteja já "habituada a estas fases". É o caso de Sandra Almendra, que se mostra "tranquila" até porque tem "dois filhos mais velhos que já passaram por estas fases". Agora, é a vez da filha mais nova começar o 5.º ano.

Do lado dos mais novos, Érica, que aparentava calma, admitiu estar "preocupada" com a entrada no 9.º ano, por causa dos exames nacionais.

Neste arranque do ano letivo há dois temas gritantes, que estão na ordem do dia: um já bem antigo, outro é a novidade do ano.

A falta de professores é um problema real, é como uma "nuvem cinzenta que paira no sistema educativo, em alguma regiões, não é global, pelo contrário", reafirma o diretor da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima.

A novidade para este ano letivo é a proibição do uso de telemóveis para os alunos do 1.º e 2.º ciclos. Filinto Lima considera que é uma medida que tem de ser tomada de forma gradual e sublinha que na Dom Pedro I, a regra vai estender-se aos alunos até ao 9.º ano.

"Vai haver um período de transição, os meninos que estavam habituados a usar livremente o telemóvel em contexto de recreio, a partir de hoje, não poderão fazê-lo na escola", que "irá também proibir os telemóveis aos alunos do terceiro ciclo", adverte.



Uma medida que agrada pais e até alguns alunos. Sandra acha "muito bem" e a filha "tinha a opção de trazer o telemóvel desligado na mochila e disse que não precisava dele para nada".

