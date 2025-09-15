Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 15 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Regresso às aulas

Proibição de telemóveis nas escolas. "Podia trazê-lo na mochila desligado e disse que não precisava"

15 set, 2025 - 13:35 • Ana Fernandes Silva

Ano letivo arranca de forma tranquila e com todos os professores colocados, na Escola Básica Dom Pedro I, em Vila Nova de Gaia.

A+ / A-

Pais, encarregados de educação, alunos e professores estão de volta ao corre-corre semanal.

Os portões das escolas abriram portas esta segunda-feira e as ruas voltam a encher-se de jovens que caminham de mochila às costas, de uma lado para o outro. Os transportes públicos voltam a estar lotados e o trânsito volta a acumular-se à entrada das escolas.

"Este primeiro dia é sempre complicado", suspira a mãe Nádia Martins. O filho entra agora no 5.º ano. "Escola nova, amigos novos, a escola dos grandes". Nádia continua: "Espero que corra tudo bem".

Mães, sobretudo mães, levaram os filhos e as filhas até ao portão da Escola Básica Dom Pedro I, em Vila Nova de Gaia. Mas, os sentimentos diferem entre elas: há quem se sinta mais preocupada e, por outro lado, há quem esteja já "habituada a estas fases". É o caso de Sandra Almendra, que se mostra "tranquila" até porque tem "dois filhos mais velhos que já passaram por estas fases". Agora, é a vez da filha mais nova começar o 5.º ano.

Do lado dos mais novos, Érica, que aparentava calma, admitiu estar "preocupada" com a entrada no 9.º ano, por causa dos exames nacionais.

Neste arranque do ano letivo há dois temas gritantes, que estão na ordem do dia: um já bem antigo, outro é a novidade do ano.

A falta de professores é um problema real, é como uma "nuvem cinzenta que paira no sistema educativo, em alguma regiões, não é global, pelo contrário", reafirma o diretor da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima.

A novidade para este ano letivo é a proibição do uso de telemóveis para os alunos do 1.º e 2.º ciclos. Filinto Lima considera que é uma medida que tem de ser tomada de forma gradual e sublinha que na Dom Pedro I, a regra vai estender-se aos alunos até ao 9.º ano.

"Vai haver um período de transição, os meninos que estavam habituados a usar livremente o telemóvel em contexto de recreio, a partir de hoje, não poderão fazê-lo na escola", que "irá também proibir os telemóveis aos alunos do terceiro ciclo", adverte.

Uma medida que agrada pais e até alguns alunos. Sandra acha "muito bem" e a filha "tinha a opção de trazer o telemóvel desligado na mochila e disse que não precisava dele para nada".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 15 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou