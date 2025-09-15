Reabertas urgências de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Garcia de Orta

De acordo com as escalas publicadas no portal do SNS, não se prevê, até domingo, o encerramento do serviço do Hospital Garcia de Orta, que funciona no âmbito do projeto-piloto, que implica um contacto prévio das utentes com a linha SNS 24.

Durante o dia de domingo e até às 08:30 de segunda-feira, as urgências destas especialidades apenas recebiam os casos encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Segundo o Portal do SNS, o serviço de urgência reabriu às 08h30, informação confirmada à agência Lusa por uma fonte oficial da Unidade Local de Saúde Almada Seixal.

As urgências de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, reabriram esta segunda-feira às utentes, após o encerramento inesperado no sábado e o condicionamento do serviço no domingo.

Esta segunda-feira estão encerradas, na Península de Setúbal, as urgências destas especialidades no Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, e no Hospital São Bernardo, em Setúbal.

O Ministério da Saúde anunciou no sábado o encerramento inesperado da urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Garcia de Orta devido à falta de médicos para assegurar as escalas, obrigando à deslocação das utentes para hospitais de Lisboa por inexistência de resposta na Península de Setúbal.

"Este fim de semana, sem que nada o fizesse prever, e à última hora, os médicos prestadores de serviços que asseguram regularmente que as populações da Península de Setúbal têm o serviço que lhes é devido, manifestaram a sua indisponibilidade", afirmou o ministério em comunicado.

No comunicado de sábado, a tutela recordava que a ULS Almada/Seixal tinha garantido que estava em curso um processo de contratação de médicos para assegurar o regular funcionamento da Urgência de Obstetrícia e Ginecologia e que até já tinham contratado alguns profissionais, enquanto outros estavam "em processo de contratação".

O Hospital Garcia de Orta tem mantido todas as escalas da Urgência a funcionar com médicos do quadro, mas também com recurso a alguns prestadores de serviços, sendo que estes últimos se mostraram agora indisponíveis.

O ministério da Saúde lembra que o Governo anunciou recentemente uma nova legislação "que pretende acabar com injustiças e com os privilégios de alguns tarefeiros que, sendo remunerados muito acima dos seus colegas do SNS, não assumem outros horários que não considerem ser totalmente convenientes".