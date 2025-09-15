Secretário de Estado da Agricultura sob investigação da Polícia Judiciária

A Polícia Judiciária está a investigar o secretário de Estado da Agricultura, João Moura. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã, que refere que estão em causa suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais ligados a negócios de empresas do governante.

Segundo o jornal, a investigação centra-se numa alegada circulação de dinheiro suspeito entre duas sociedades de que João Moura é sócio. Nesse âmbito, a PJ terá já solicitado à Câmara Municipal da Golegã informações sobre as referidas empresas. A autarquia, contudo, não comenta nem confirma os pedidos, alegando estar vinculada ao dever de confidencialidade e ao segredo de justiça.

De acordo com o Correio da Manhã, nas declarações de rendimentos que entregou à Entidade para a Transparência (EpT), enquanto secretário de Estado da Agricultura, João Moura declarou ser sócio de duas empresas: Quadradoaometro e Metric Memory. Ambas as sociedades têm como sócios o governante e a mulher, cada um com uma quota de 50%.



O jornal lembra ainda que João Moura esteve ligado a João Gama Leão, um dos grandes devedores do Novo Banco (NB), com o qual trabalhou no Grupo Prebuild, e foi acionista de uma sociedade offshore da Prebuild.

