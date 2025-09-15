Menu
  Noticiário das 8h
  15 set, 2025
Vem aí uma semana de muito calor

15 set, 2025 - 08:12 • Olímpia Mairos

Devido à previsão de tempo quente, os distritos de Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob aviso amarelo a partir das 12h00 de terça-feira e até às 18h00 de quarta-feira.

A semana vai ficar marcada por tempo estável, muito sol e temperaturas acima da média para esta altura do ano.

Para esta segunda-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para o continente céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal no litoral Norte e Centro.

O vento será fraco a moderado do quadrante norte, rodando temporariamente para sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde, soprando por vezes forte nas terras altas até ao meio da manhã e na faixa costeira ocidental a partir da tarde.

As previsões apontam ainda para uma pequena descida da temperatura máxima no Norte e no Algarve.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12ºC na Guarda e os 20º em Faro e as máximas entre os 22º e os 35 em Castelo Branco.

Os concelhos de Vimioso, Miranda do Douro e Mogadouro, no distrito de Bragança, Tomar, no distrito de Santarém, Portalegre, Castelo de Vide, Marvão, no distrito de Portalegre, e Tavira, no distrito de Faro, encontram-se em perigo máximo de incêndio rural.

Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural.

De acordo com o IPMA, o perigo de incêndio rural vai agravar-se a partir de quarta-feira devido à previsão de tempo quente.

Devido à previsão de tempo quente, os distritos de Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob aviso amarelo a partir das 12h00 de terça-feira e até às 18h00 de quarta-feira.

