Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 16 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

APAV com mais pedidos de apoio devido a crimes de homicídio

16 set, 2025 - 08:49 • Olímpia Mairos

Associação apoiou 110 pessoas na sequência de homicídios tentados ou consumados, em 2024.

A+ / A-

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) apoiou mais de uma centena de novos utentes o ano passado devido a homicídios tentados ou consumados. O que significa um aumento de 22 casos em comparação a 2023.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com os dados divulgados esta terça-feira, em 2024, a APAV apoiou 110 pessoas na sequência de homicídios tentados ou consumados.

A entidade registou 72 pedidos de apoio por homicídios consumados e 38 por homicídios tentados.

Na origem das 38 pessoas apoiadas por homicídio tentado estiveram 35 crimes e no caso das 72 pessoas apoiadas por homicídio consumado estiveram na sua base 31 crimes.

No total a APAV atendeu 1.971 pessoas sendo que desde 2013, já apoiou 1.103 pessoas.

No âmbito das novas pessoas apoiadas pela APAV em 2024, 59,5% das pessoas agressoras de homicídio tentado e 35,5% das pessoas agressoras de homicídio consumado tinham uma relação de intimidade ou familiar com as vítimas.

Os distritos com mais atendimentos foram Lisboa (36), Porto (24), Setúbal (15) e Leiria (7).

A maior parte de apoios por homicídio tentado foi de mulheres, num total de 71,1%, e 28,9 de homens, o mesmo acontecendo nos casos de homicídio consumado em que foram apoiadas mais mulheres 38 (52,8%), e 34 homens (47,2%).

Em termos de relação com a vítima, a maior parte dos atendimentos foram feitos a filhos (24), irmãos (13) e outros familiares (13). Foram ainda atendidos 8 pais e 4 cônjuges.

O apoio especializado a este tipo de vítimas surgiu em 2013, através da criação da Rede de Apoio a Familiares e Amigos de Vítimas de Homicídio e Terrorismo (RAFAVHT).

Em 2024, a rede alterou a sua designação para APAV HOPE – apoio a vítimas de homicídio, de terrorismo e de vitimação em massa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 16 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou