Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 16 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Arranca a imunização contra Vírus Sincicial Respiratório. Que crianças são abrangidas?

16 set, 2025 - 06:24 • Anabela Góis

Vírus pode causar constipação, bronquiolite ou pneumonia. Resultados da imunização "são evidentes com a baixa muito importante do número de admissão nos internamentos e, sobretudo, nos cuidados intensivos”, diz à Renascença Ricardo Costa, da Ordem dos Médicos.

A+ / A-

Arranca esta terça-feira, e termina a 31 de março de 2026, a campanha de imunização gratuita contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR).

O VSR pode causar constipação, bronquiolite ou pneumonia e é responsável por grande parte das hospitalizações de bebés, no outono e inverno.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Quais são os grupos-alvo da campanha?

  • Estão abrangidas todas as crianças nascidas entre 1 de junho de 2025 e 31 de março de 2026;
  • Os bebés prematuros até 33 semanas + 6 dias, nascidos entre abril e o final de maio de 2025;
  • Os que nasceram depois de 1 de janeiro e 31 de marçode 2025 e ainda não tenha sido imunizados;
  • Estão também abrangidas crianças com fatores de risco acrescidos para infeção grave por VSR, que completem dois anos até 30 de setembro; cardiopatia hemodinamicamente significativa, cianótica ou acianótica; hipertensão pulmonar moderada ou grave; displasia broncopulmonar moderada ou grave; e doença pulmonar crónica de qualquer etiologia que necessitaram de tratamento contínuo (oxigenoterapia, suporte ventilatório ou corticoides).

Tal como no ano passado, o anticorpo será dado aos recém-nascidos ainda na maternidade, seja do setor público, social ou privado, e nos centros de saúde.

Esta campanha de imunização – agora alargada a mais crianças – acontece pelo segundo ano consecutivo e depois do grande sucesso da campanha do ano passado, diz à Renascença Ricardo Costa, presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos.

Menos internamentos em enfermaria e nos cuidados intensivos

“Os resultados são evidentes com a baixa muito importante do número de admissão nos internamentos e, sobretudo, nos cuidados intensivos”, sublinha.

Ricardo Costa defende que o ideal seria alargar a imunização a todas as crianças nascidas este ano, mas admite que o impacto económico seria demasiado elevado.

“O objetivo da Direção-Geral da Saúde foi atingido, mas se conseguirmos ir, pouco a pouco, alargando este período iríamos conseguir mais benefícios para todas as crianças. É impossível cobrir todos, vamos cobrindo os mais graves, neste caso os mais pequenos, que chegam à época sazonal com menos de seis meses.”

Este ano, a campanha de imunização para o VSR foi alargada para abranger os bebés que têm 6 meses na altura da maior circulação do Vírus Sincicial Respiratório.

O objetivo é reduzir a carga da doença, diminuir o número de internamentos e o recurso às urgências pediátricas.

Cerca de 76 mil crianças deverão ser abrangidas na campanha outono-inverno 2025-2026.

Na última campanha, a vacinação teve como objetivo proteger cerca de 62 mil crianças, representando um investimento por parte do Governo estimado de 13,6 milhões de euros, tendo sido imunizados os bebés entre zero e oito meses.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 16 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou