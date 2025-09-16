Arranca a imunização contra Vírus Sincicial Respiratório. Que crianças são abrangidas?

16 set, 2025 - 06:24 • Anabela Góis
Arranca esta terça-feira, e termina a 31 de março de 2026, a campanha de imunização gratuita contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR).
O VSR pode causar constipação, bronquiolite ou pneumonia e é responsável por grande parte das hospitalizações de bebés, no outono e inverno.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Tal como no ano passado, o anticorpo será dado aos recém-nascidos ainda na maternidade, seja do setor público, social ou privado, e nos centros de saúde.
Esta campanha de imunização – agora alargada a mais crianças – acontece pelo segundo ano consecutivo e depois do grande sucesso da campanha do ano passado, diz à Renascença Ricardo Costa, presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos.
“Os resultados são evidentes com a baixa muito importante do número de admissão nos internamentos e, sobretudo, nos cuidados intensivos”, sublinha.
Ricardo Costa defende que o ideal seria alargar a imunização a todas as crianças nascidas este ano, mas admite que o impacto económico seria demasiado elevado.
“O objetivo da Direção-Geral da Saúde foi atingido, mas se conseguirmos ir, pouco a pouco, alargando este período iríamos conseguir mais benefícios para todas as crianças. É impossível cobrir todos, vamos cobrindo os mais graves, neste caso os mais pequenos, que chegam à época sazonal com menos de seis meses.”
Este ano, a campanha de imunização para o VSR foi alargada para abranger os bebés que têm 6 meses na altura da maior circulação do Vírus Sincicial Respiratório.
O objetivo é reduzir a carga da doença, diminuir o número de internamentos e o recurso às urgências pediátricas.
Cerca de 76 mil crianças deverão ser abrangidas na campanha outono-inverno 2025-2026.
Na última campanha, a vacinação teve como objetivo proteger cerca de 62 mil crianças, representando um investimento por parte do Governo estimado de 13,6 milhões de euros, tendo sido imunizados os bebés entre zero e oito meses.