Arranca a imunização contra Vírus Sincicial Respiratório. Que crianças são abrangidas?

Arranca esta terça-feira, e termina a 31 de março de 2026, a campanha de imunização gratuita contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR).

O VSR pode causar constipação, bronquiolite ou pneumonia e é responsável por grande parte das hospitalizações de bebés, no outono e inverno.



Quais são os grupos-alvo da campanha?

Estão abrangidas todas as crianças nascidas entre 1 de junho de 2025 e 31 de março de 2026;

Os bebés prematuros até 33 semanas + 6 dias, nascidos entre abril e o final de maio de 2025;

Os que nasceram depois de 1 de janeiro e 31 de marçode 2025 e ainda não tenha sido imunizados;

Estão também abrangidas crianças com fatores de risco acrescidos para infeção grave por VSR, que completem dois anos até 30 de setembro; cardiopatia hemodinamicamente significativa, cianótica ou acianótica; hipertensão pulmonar moderada ou grave; displasia broncopulmonar moderada ou grave; e doença pulmonar crónica de qualquer etiologia que necessitaram de tratamento contínuo (oxigenoterapia, suporte ventilatório ou corticoides).

Tal como no ano passado, o anticorpo será dado aos recém-nascidos ainda na maternidade, seja do setor público, social ou privado, e nos centros de saúde.

Esta campanha de imunização – agora alargada a mais crianças – acontece pelo segundo ano consecutivo e depois do grande sucesso da campanha do ano passado, diz à Renascença Ricardo Costa, presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos.

Menos internamentos em enfermaria e nos cuidados intensivos

“Os resultados são evidentes com a baixa muito importante do número de admissão nos internamentos e, sobretudo, nos cuidados intensivos”, sublinha.

Ricardo Costa defende que o ideal seria alargar a imunização a todas as crianças nascidas este ano, mas admite que o impacto económico seria demasiado elevado.

“O objetivo da Direção-Geral da Saúde foi atingido, mas se conseguirmos ir, pouco a pouco, alargando este período iríamos conseguir mais benefícios para todas as crianças. É impossível cobrir todos, vamos cobrindo os mais graves, neste caso os mais pequenos, que chegam à época sazonal com menos de seis meses.”

Este ano, a campanha de imunização para o VSR foi alargada para abranger os bebés que têm 6 meses na altura da maior circulação do Vírus Sincicial Respiratório.

O objetivo é reduzir a carga da doença, diminuir o número de internamentos e o recurso às urgências pediátricas.

Cerca de 76 mil crianças deverão ser abrangidas na campanha outono-inverno 2025-2026.



Na última campanha, a vacinação teve como objetivo proteger cerca de 62 mil crianças, representando um investimento por parte do Governo estimado de 13,6 milhões de euros, tendo sido imunizados os bebés entre zero e oito meses.

