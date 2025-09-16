Atenção ao calor. IPMA coloca sete distritos sob aviso amarelo

Sete distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo devido ao tempo quente, que estará em vigor até ao final da tarde de quinta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em Évora, Guarda, Beja, Castelo Branco e Portalegre, o aviso amarelo por "persistência de valores elevados da temperatura máxima" entra em vigor às 09h00 de terça-feira e termina às 18h00 de quinta-feira.

Já em Bragança e Vila Real, o aviso amarelo começa às 09h00 de quarta-feira e vigora até às 18h00 de quinta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para a costa sul da ilha da Madeira entre as 09h00 de terça-feira e as 21h00 de quarta-feira por causa do tempo quente.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.