  Noticiário das 7h
  16 set, 2025
Atenção ao calor. IPMA coloca sete distritos sob aviso amarelo

16 set, 2025 - 06:40 • Lusa

Sete distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo devido ao tempo quente, que estará em vigor até ao final da tarde de quinta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em Évora, Guarda, Beja, Castelo Branco e Portalegre, o aviso amarelo por "persistência de valores elevados da temperatura máxima" entra em vigor às 09h00 de terça-feira e termina às 18h00 de quinta-feira.

Já em Bragança e Vila Real, o aviso amarelo começa às 09h00 de quarta-feira e vigora até às 18h00 de quinta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para a costa sul da ilha da Madeira entre as 09h00 de terça-feira e as 21h00 de quarta-feira por causa do tempo quente.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

