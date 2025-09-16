Carris nega desinvestimento na manutenção

16 set, 2025 - 05:13 • Lusa
A Carris, empresa sob a tutela do município de Lisboa, negou esta terça-feira um desinvestimento na manutenção dos transportes, após o Diário de Notícias apontar uma queda de 28% no custo de manutenção da infraestrutura elétrica.
Mas, num comunicado enviado aos meios de comunicação social em resposta ao artigo do DN, a Carris "reitera que qualquer insinuação de desinvestimento na manutenção é falsa".´
O custo das atividades de manutenção ultrapassou 24,6 milhões de euros no passado, um aumento de 32,7% em comparação com 2020, sublinhou a empresa.
A Carris defendeu ainda que o total gasto em manutenção e investimento subiu 59% no mesmo período, atingindo 45,3 milhões de euros.
Em ambos os casos, a empresa não faz qualquer referência ao impacto da inflação.
A infraestrutura elétrica da Carris inclui os ascensores, como o da Glória, que descarrilou no dia 3 de setembro, num acidente que provocou 16 mortos e cerca duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades, e que está a ser investigado.
Nos termos do despacho n.º 10832/2025 - publicado em Diário da República e que produz efeitos a partir de hoje- o executivo determina "a dotação de três investigadores para a área de investigação de acidentes ferroviários, de modo a permitir que o GPIAAF contrate os técnicos especializados de que necessita para assegurar a realização de investigações a acidentes e incidentes ferroviários, nos termos da legislação europeia e nacional".
O diploma é assinado pelos ministros de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.