Colisão entre comboios turísticos no Algarve faz 14 feridos ligeiros

16 set, 2025 - 17:07 • Lusa

Acidente aconteceu na Praia do Barril, em Tavira. Estavam 50 passageiros a bordo dos comboios.

Uma colisão entre dois comboios turísticos que faziam a ligação entre Pedras de El-Rei e a Praia do Barril, em Tavira, causou esta terça-feira ferimentos ligeiros a 14 pessoas, indica fonte da Proteção Civil.

"Tratou-se de uma colisão de comboios que fazem o transporte de passageiros para a praia e, na altura, estavam 50 passageiros a bordo", disse à agência Lusa a fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.

Os passageiros são de "várias nacionalidades" e "há 14 feridos", precisou, indicando que o alerta foi recebido às 15h55.

Equipas de triagem do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) assistiram os passageiros no local, acrescentou, frisando que o oficial de ligação do INEM com a Proteção Civil já confirmou a existência dos 14 feridos, "todos ligeiros".

Foi enviado para o local um dispositivo de emergência e socorro composto por 29 operacionais, com 11 veículos, informou ainda a fonte da Proteção Civil.

