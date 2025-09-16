Colisão entre comboios turísticos no Algarve faz 4 feridos

16 set, 2025 - 17:07 • Anabela Góis , com redação
Dezasseis pessoas assistidas, quatro com ferimentos ligeiros, é o balanço da colisão de dois comboios turísticos, esta terça-feira, na ligação entre Pedras de El-Rei e a Praia do Barril, em Tavira.
A informação foi avançada aos jornalistas pelo comandante Sérgio Deus Pardal, capitão do Porto de Tavira.
Fonte do INEM avançou à Renascença que uma cidadã alemão foi transportada para o Hospital de Faro, com dores no pescoço na sequência do embate entre as duas composições. Os restantes feridos foram assistidos no local.
A bordo dos comboios seguiam 16 pessoas: quatro portugueses, entre os quais os dois maquinistas, cinco cidadãos brasileiros, seis do Reino Unido e a turista alemã.
O acidente aconteceu pelas 15h55, em Tavira, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
As causas do acidente não são conhecidas. A Polícia Marítima deslocou-se "rapidamente ao local, fez as suas perícias e investigações e aguardamos o resultado", adianta o capitão do Porto de Tavira.
A ligação entre Pedras de El-Rei e a Praia do Barril tem cerca de um quilómetro e só tem uma linha. Os comboios cruzam-se num ponto do percurso: um encosta e fica parado numa escapatória e o outro passa.
De acordo com o capitão do Porto de Tavira, "um dos comboios deveria ter parado numa zona de paragem, onde fazem a passagem de um comboio nos dois sentidos. Esse comboio, aparentemente, não parou e embateu no comboio que vinha em sentido contrário".
O comboio que não terá parado fazia o percurso entre a Praia do Barril para Pedras de El-Rei.
O comandante explica que, "de acordo com o procedimento, aquela é a zona de paragem dos dois comboios".
No socorro às vítimas foram destacados 21 operacionais, incluindo elementos dos Bombeiros de Tavira, e oito viaturas, entre as quais uma VMER do INEM, uma ambulância com Suporte Imediato de Vida, uma equipa de apoio psicológico.
[notícia atualizada às 18h57 - número de feridos revisto de 14 para 4]