Colisão entre comboios turísticos no Algarve faz 4 feridos

Dezasseis pessoas assistidas, quatro com ferimentos ligeiros, é o balanço da colisão de dois comboios turísticos, esta terça-feira, na ligação entre Pedras de El-Rei e a Praia do Barril, em Tavira.

A informação foi avançada aos jornalistas pelo comandante Sérgio Deus Pardal, capitão do Porto de Tavira.

Fonte do INEM avançou à Renascença que uma cidadã alemão foi transportada para o Hospital de Faro, com dores no pescoço na sequência do embate entre as duas composições. Os restantes feridos foram assistidos no local.

A bordo dos comboios seguiam 16 pessoas: quatro portugueses, entre os quais os dois maquinistas, cinco cidadãos brasileiros, seis do Reino Unido e a turista alemã.

O acidente aconteceu pelas 15h55, em Tavira, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.



As causas do acidente não são conhecidas. A Polícia Marítima deslocou-se "rapidamente ao local, fez as suas perícias e investigações e aguardamos o resultado", adianta o capitão do Porto de Tavira.