Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 16 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Algarve

Colisão entre comboios turísticos no Algarve faz 4 feridos

16 set, 2025 - 17:07 • Anabela Góis , com redação

Acidente aconteceu na Praia do Barril, em Tavira. Um cidadã alemã foi transportada para o Hospital de Faro. Estavam 16 passageiros a bordo dos comboios.

A+ / A-

Dezasseis pessoas assistidas, quatro com ferimentos ligeiros, é o balanço da colisão de dois comboios turísticos, esta terça-feira, na ligação entre Pedras de El-Rei e a Praia do Barril, em Tavira.

A informação foi avançada aos jornalistas pelo comandante Sérgio Deus Pardal, capitão do Porto de Tavira.

Fonte do INEM avançou à Renascença que uma cidadã alemão foi transportada para o Hospital de Faro, com dores no pescoço na sequência do embate entre as duas composições. Os restantes feridos foram assistidos no local.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A bordo dos comboios seguiam 16 pessoas: quatro portugueses, entre os quais os dois maquinistas, cinco cidadãos brasileiros, seis do Reino Unido e a turista alemã.

O acidente aconteceu pelas 15h55, em Tavira, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

As causas do acidente não são conhecidas. A Polícia Marítima deslocou-se "rapidamente ao local, fez as suas perícias e investigações e aguardamos o resultado", adianta o capitão do Porto de Tavira.

Um dos comboios não parou. Porquê?

A ligação entre Pedras de El-Rei e a Praia do Barril tem cerca de um quilómetro e só tem uma linha. Os comboios cruzam-se num ponto do percurso: um encosta e fica parado numa escapatória e o outro passa.

De acordo com o capitão do Porto de Tavira, "um dos comboios deveria ter parado numa zona de paragem, onde fazem a passagem de um comboio nos dois sentidos. Esse comboio, aparentemente, não parou e embateu no comboio que vinha em sentido contrário".

O comboio que não terá parado fazia o percurso entre a Praia do Barril para Pedras de El-Rei.

O comandante explica que, "de acordo com o procedimento, aquela é a zona de paragem dos dois comboios".

No socorro às vítimas foram destacados 21 operacionais, incluindo elementos dos Bombeiros de Tavira, e oito viaturas, entre as quais uma VMER do INEM, uma ambulância com Suporte Imediato de Vida, uma equipa de apoio psicológico.

[notícia atualizada às 18h57 - número de feridos revisto de 14 para 4]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 16 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou