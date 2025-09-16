EDP produz primeira molécula de hidrogénio na central do Ribatejo

16 set, 2025 - 17:35 • Catarina Severino Alves
A EDP assinalou esta sexta-feira a produção da primeira molécula de hidrogénio na central termoelétrica do Ribatejo, no Carregado, região de Lisboa. O objetivo é testar a injeção deste elemento químico nas turbinas a gás que produzem eletricidade.
A iniciativa insere-se num projeto europeu de demonstração, o FLEXnCONFU, financiado pelo programa Horizon 2020, da União Europeia. Foi desenvolvida por um consórcio internacional que reúne 21 parceiros de 10 países europeus – Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido, Grécia, Alemanha, Bélgica, Suécia e Países Baixos.
O projeto FLEXnCONFU visa demonstrar como a produção de energia pode combinar diferentes tecnologias para alcançar maior eficiência e sustentabilidade, num mercado cada vez mais dominado pelas energias renováveis.
No evento de apresentação, o presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell d’Andrade, disse que a produção da primeira molécula de hidrogénio do grupo na Europa é um "marco histórico” e “um primeiro passo” na utilização do hidrogénio.
“O hidrogénio é uma tecnologia razoavelmente embrionária e, portanto, é preciso ir dando estes passos para aprender, do ponto de vista técnico, do ponto de vista económico, como é que isto funciona, como é que se enquadra”, afirmou.
Miguel Stilwell d’Andrade sublinhou que a principal novidade introduzida pelo projeto-piloto é o facto de o hidrogénio estar a ser injetado na central a gás, em ambiente industrial real.
“O objetivo é testar precisamente como é que se comporta a central com este mix entre hidrogénio e gás natural", acrescentou.
A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, também marcou presença no evento, expressando que este é um projeto inovador e um passo importante na transição energética.
O eletrolisador de 1,25 MW da central do Ribatejo é a peça-chave do processo de produção do hidrogénio. Utilizando eletricidade, divide a molécula de água em hidrogénio e oxigénio.
Depois de produzido, o hidrogénio será incorporado numa mistura a gás (composta por 1% de hidrogénio e 99% de gás natural) para gerar eletricidade com menos emissões de carbono.
Tratando-se de um projeto-piloto, a maioria da eletricidade utilizada pelo eletrolisador para produzir este hidrogénio vem da rede, não sendo necessariamente verde. Neste sentido, o hidrogénio usado na central não está certificado como verde.
Miguel Stilwell d’Andrade diz, contudo, que o objetivo do piloto é perceber como se pode fazer a descarbonização das centrais a gás.
“O caminho que é geralmente aceite e consensual na Europa é que isso seria feito utilizando hidrogénio - primeiro em pequenas quantidades (...), depois poderíamos começar a injetar hidrogénio descarbonizado (...). É um caminho que se vai fazendo”, explicou aos jornalistas.
O projeto-piloto da central termoelétrica do Ribatejo vai estar em operação até ao início de 2026. Os resultados obtidos quanto à viabilidade técnica e económica vão apoiar a análise de investimentos futuros da EDP, sempre considerando o contexto nacional e internacional do setor do hidrogénio.
Além disto, também vão apoiar o desenvolvimento de projetos de produção de hidrogénio verde em maior escala.