EDP produz primeira molécula de hidrogénio na central do Ribatejo

A EDP assinalou esta sexta-feira a produção da primeira molécula de hidrogénio na central termoelétrica do Ribatejo, no Carregado, região de Lisboa. O objetivo é testar a injeção deste elemento químico nas turbinas a gás que produzem eletricidade.

A iniciativa insere-se num projeto europeu de demonstração, o FLEXnCONFU, financiado pelo programa Horizon 2020, da União Europeia. Foi desenvolvida por um consórcio internacional que reúne 21 parceiros de 10 países europeus – Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido, Grécia, Alemanha, Bélgica, Suécia e Países Baixos.

O projeto FLEXnCONFU visa demonstrar como a produção de energia pode combinar diferentes tecnologias para alcançar maior eficiência e sustentabilidade, num mercado cada vez mais dominado pelas energias renováveis.

No evento de apresentação, o presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell d’Andrade, disse que a produção da primeira molécula de hidrogénio do grupo na Europa é um "marco histórico” e “um primeiro passo” na utilização do hidrogénio.

“O hidrogénio é uma tecnologia razoavelmente embrionária e, portanto, é preciso ir dando estes passos para aprender, do ponto de vista técnico, do ponto de vista económico, como é que isto funciona, como é que se enquadra”, afirmou.

Miguel Stilwell d’Andrade sublinhou que a principal novidade introduzida pelo projeto-piloto é o facto de o hidrogénio estar a ser injetado na central a gás, em ambiente industrial real.

“O objetivo é testar precisamente como é que se comporta a central com este mix entre hidrogénio e gás natural", acrescentou.

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, também marcou presença no evento, expressando que este é um projeto inovador e um passo importante na transição energética.