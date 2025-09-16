Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 16 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Energia

EDP produz primeira molécula de hidrogénio na central do Ribatejo

16 set, 2025 - 17:35 • Catarina Severino Alves

A principal novidade introduzida pelo projeto-piloto é o facto de o hidrogénio estar a ser injetado nas turbinas a gás da central termoelétrica do Ribatejo, para produzir eletricidade.

A+ / A-

A EDP assinalou esta sexta-feira a produção da primeira molécula de hidrogénio na central termoelétrica do Ribatejo, no Carregado, região de Lisboa. O objetivo é testar a injeção deste elemento químico nas turbinas a gás que produzem eletricidade.

A iniciativa insere-se num projeto europeu de demonstração, o FLEXnCONFU, financiado pelo programa Horizon 2020, da União Europeia. Foi desenvolvida por um consórcio internacional que reúne 21 parceiros de 10 países europeus – Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido, Grécia, Alemanha, Bélgica, Suécia e Países Baixos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O projeto FLEXnCONFU visa demonstrar como a produção de energia pode combinar diferentes tecnologias para alcançar maior eficiência e sustentabilidade, num mercado cada vez mais dominado pelas energias renováveis.

No evento de apresentação, o presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell d’Andrade, disse que a produção da primeira molécula de hidrogénio do grupo na Europa é um "marco histórico” e “um primeiro passo” na utilização do hidrogénio.

“O hidrogénio é uma tecnologia razoavelmente embrionária e, portanto, é preciso ir dando estes passos para aprender, do ponto de vista técnico, do ponto de vista económico, como é que isto funciona, como é que se enquadra”, afirmou.

Miguel Stilwell d’Andrade sublinhou que a principal novidade introduzida pelo projeto-piloto é o facto de o hidrogénio estar a ser injetado na central a gás, em ambiente industrial real.

“O objetivo é testar precisamente como é que se comporta a central com este mix entre hidrogénio e gás natural", acrescentou.

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, também marcou presença no evento, expressando que este é um projeto inovador e um passo importante na transição energética.

O eletrolisador de 1,25 MW da central do Ribatejo é a peça-chave do processo de produção do hidrogénio. Utilizando eletricidade, divide a molécula de água em hidrogénio e oxigénio.

Depois de produzido, o hidrogénio será incorporado numa mistura a gás (composta por 1% de hidrogénio e 99% de gás natural) para gerar eletricidade com menos emissões de carbono.

Tratando-se de um projeto-piloto, a maioria da eletricidade utilizada pelo eletrolisador para produzir este hidrogénio vem da rede, não sendo necessariamente verde. Neste sentido, o hidrogénio usado na central não está certificado como verde.

Miguel Stilwell d’Andrade diz, contudo, que o objetivo do piloto é perceber como se pode fazer a descarbonização das centrais a gás.

“O caminho que é geralmente aceite e consensual na Europa é que isso seria feito utilizando hidrogénio - primeiro em pequenas quantidades (...), depois poderíamos começar a injetar hidrogénio descarbonizado (...). É um caminho que se vai fazendo”, explicou aos jornalistas.

O projeto-piloto da central termoelétrica do Ribatejo vai estar em operação até ao início de 2026. Os resultados obtidos quanto à viabilidade técnica e económica vão apoiar a análise de investimentos futuros da EDP, sempre considerando o contexto nacional e internacional do setor do hidrogénio.

Além disto, também vão apoiar o desenvolvimento de projetos de produção de hidrogénio verde em maior escala.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 16 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou