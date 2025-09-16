Eurobic/Abanca avança com fecho de 24 balcões e rescisão com 60 trabalhadores

O Eurobic/Abanca vai avançar com o encerramento de 24 balcões e espera alcançar acordos para rescisões por mútuo acordo com 60 trabalhadores devido "à sobreposição geográfica", disseram hoje sindicatos, após uma reunião.

A intenção foi divulgada esta terça-feira pelos três sindicatos do setor bancário afetos à UGT - Mais Sindicato, Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN) e Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Banca, Seguros e Tecnologias (SBC) - e surge depois de uma reunião realizada na segunda-feira.

No encontro, o banco comunicou que após mapear a sua área comercial "decidiu encerrar 24 balcões devido à sua sobreposição geográfica com outros".

Aos sindicatos, a instituição, resultante da compra do Eurobic pelo espanhol Abanca, disse ainda que o objetivo é a rescisão com 60 trabalhadores, havendo 10 vagas para pré-reformas.

Para isso, o banco deverá avançar com um programa de rescisões por mútuo acordo e de pré-reformas a que se poderão candidatar voluntariamente todos os trabalhadores da área comercial interessados em deixar o grupo, "sendo dada preferência àqueles alocados aos balcões a encerrar".

Os trabalhadores interessados deverão comunicar o seu interesse ao departamento de Relações Humanas da empresa até 19 deste mês.

Em caso de rescisão por mútuo acordo, os trabalhadores poderão ter acesso ao subsídio de desemprego, uma indemnização correspondente a 1,5 salários para cada ano de antiguidade, manutenção das condições para créditos em vigor, seguro de saúde por 12 meses e apoio na procura de novo emprego.

Já no caso das pré-reformas - atribuíveis a trabalhadores com idade igual ou superior a 60 anos a 31 de dezembro de 2025 -, é atribuída uma suspensão do trabalho até à idade legal da reforma mediante o recebimento de 60% do salário e a manutenção das atuais condições dos contratos de crédito.

Face a estas propostas, os sindicatos aconselham os seus sócios a "analisar com cuidado as suas opções de futuro" e que consultem os serviços jurídicos do seu sindicato antes de assinarem qualquer documento.

A Lusa questionou o Eurobic/Abanca, estando a aguardar resposta.

O Abanca concluiu a compra do EuroBic em julho do ano passado, com o grupo a tornar-se, com esta aquisição, na sétima entidade bancária em Portugal.

A operação foi concluída oito meses após o acordo de compra e venda assinado pelas duas partes e depois de recebidas as aprovações dos reguladores, a Autoridade da Concorrência e o Banco Central Europeu.

Já este ano, em 28 de janeiro, a Lusa questionou o Abanca sobre eventual redução de trabalhadores em Portugal.

"Não está planeado", afirmou fonte oficial no dia em que o grupo espanhol Abanca apresentou em Santiago de Compostela (Galiza, em Espanha) as contas de 2024.

Segundo dados da Associação Portuguesa de Bancos (APB), em junho de 2024, o EuroBic tinha 1.430 trabalhadores e o Abanca tinha 401 funcionários.