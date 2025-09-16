Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 16 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

GNR apoiou veleiro atacado por orcas na Costa da Caparica

16 set, 2025 - 08:50 • Lusa

No sábado, um grupo de orcas provocou o naufrágio de um veleiro ao largo da Costa da Caparica. Todos os tripulantes foram resgatados.

A+ / A-

A GNR apoiou na segunda-feira um veleiro que foi atacado por orcas ao largo da Costa da Caparica, em Almada, depois de no sábado um grupo de orcas ter provocado o naufrágio de uma embarcação.

Em comunicado, a GNR explica que a Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) apoiou na segunda-feira um veleiro que estava em dificuldades depois de ter sofrido sucessivos embates no patilhão provocados por orcas.

A embarcação estava a 10 milhas náuticas da Costa da Caparica, no concelho de Almada, e quando foi atacada os tripulantes pediram ajuda, manifestando a intenção de seguir para o porto de Cascais.

Perante o pedido de auxílio, a embarcação CPV Bojador, que fazia uma operação de patrulhamento, acompanhou e prestou o apoio necessário ao veleiro, garantindo as condições de segurança durante todo o trajeto.

No sábado, um grupo de orcas provocou o naufrágio de um veleiro ao largo da Costa da Caparica. Todos os tripulantes foram resgatados.

Também no fim de semana, uma outra embarcação marítimo-turística que estava ao largo da Baía de Cascais precisou de ajuda depois de uma "interação com orcas", segundo a Autoridade Marítima Nacional.

De acordo com o portal orcas.pt, este ano já foram registadas mais de 70 interações entre orcas e veleiros.

A informação na Marinha portuguesa e do Instituto Hidrográfico disponível "online" indica que este ano foram emitidos 50 avisos à navegação por eventos com orcas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 16 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou