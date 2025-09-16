Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 16 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Homem morto a tiro em bomba de gasolina de Gondomar

16 set, 2025 - 19:36 • Lusa

Vítima foi baleada na zona do pescoço.

A+ / A-

Um homem morreu esta terça-feira, após ter sido baleado no pescoço, em Rio Tinto, no concelho de Gondomar, revelaram à Lusa fontes da PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O alerta, segundo o INEM, foi dado pelas 13h10 tendo, à chegada dos meios ao local, o homem sido encontrado já morto e baleado no pescoço.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A fonte da PSP acrescentou que a vítima terá sido alvejada junto à zona de aspiração de um posto de abastecimento de combustível.

Ambas as fontes afirmaram desconhecer as circunstâncias em que o homem foi alvejado, bem como a identidade do ou dos suspeitos.

O Jornal de Notícias avança que a vítima terá estado envolvida nos confrontos que terminaram no assassinato, em maio, de um homem, junto a um bar no Porto.

O homem estaria dentro da sua viatura quando foi baleado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 16 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou