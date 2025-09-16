Homem morto a tiro em bomba de gasolina de Gondomar

Um homem morreu esta terça-feira, após ter sido baleado no pescoço, em Rio Tinto, no concelho de Gondomar, revelaram à Lusa fontes da PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O alerta, segundo o INEM, foi dado pelas 13h10 tendo, à chegada dos meios ao local, o homem sido encontrado já morto e baleado no pescoço.

A fonte da PSP acrescentou que a vítima terá sido alvejada junto à zona de aspiração de um posto de abastecimento de combustível.

Ambas as fontes afirmaram desconhecer as circunstâncias em que o homem foi alvejado, bem como a identidade do ou dos suspeitos.

O Jornal de Notícias avança que a vítima terá estado envolvida nos confrontos que terminaram no assassinato, em maio, de um homem, junto a um bar no Porto.

O homem estaria dentro da sua viatura quando foi baleado.