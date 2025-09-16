Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 16 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

Idoso agredido e roubado em Leiria após ser aliciado para encontro sexual

16 set, 2025 - 12:08 • Olímpia Mairos

Segundo a PJ, o idoso foi espancado, ficou com quatro costelas partidas, e teve necessidade de receber tratamento hospitalar.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois suspeitos fortemente indiciados pela prática dos crimes de roubo agravado e de detenção de arma proibida, ocorridos no dia 11 de maio, na zona de Parceiros, concelho de Leiria.

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ indica que os suspeitos, um homem e uma mulher, de 20 e 21 anos, “praticaram os factos em coautoria com recurso a arma de fogo, obtendo a subtração de diversos objetos e valores em numerário, cuja vítima é um homem de 73 anos”. Os dois suspeitos conheciam a vítima, por já terem, em tempos, vivido na mesma casa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Com o intuito de lhe subtrair o cartão multibanco, atraíram o idoso para um local ermo, com uma proposta de natureza sexual com a agressora. Este acabou por ser espancado, com quatro costelas partidas, e teve necessidade de receber tratamento hospitalar”, acrescenta a nota.

Os agressores, na posse do cartão multibanco, efetuaram levantamentos em dinheiro e realizaram várias compras.

Segundo a PJ, as diligências de investigação permitiram a recolha de “um relevante acervo de prova, bem como a proposta de emissão de mandados de detenção e de busca domiciliária, pelas autoridades judiciárias competentes da Comarca de Leiria, imediatamente cumpridos”.

Os detidos serão presentes às autoridades judiciárias competentes, para interrogatório judicial, e aplicação de adequadas medidas de coação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 16 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou