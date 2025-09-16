Idoso agredido e roubado em Leiria após ser aliciado para encontro sexual

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois suspeitos fortemente indiciados pela prática dos crimes de roubo agravado e de detenção de arma proibida, ocorridos no dia 11 de maio, na zona de Parceiros, concelho de Leiria.

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ indica que os suspeitos, um homem e uma mulher, de 20 e 21 anos, “praticaram os factos em coautoria com recurso a arma de fogo, obtendo a subtração de diversos objetos e valores em numerário, cuja vítima é um homem de 73 anos”. Os dois suspeitos conheciam a vítima, por já terem, em tempos, vivido na mesma casa.

“Com o intuito de lhe subtrair o cartão multibanco, atraíram o idoso para um local ermo, com uma proposta de natureza sexual com a agressora. Este acabou por ser espancado, com quatro costelas partidas, e teve necessidade de receber tratamento hospitalar”, acrescenta a nota.

Os agressores, na posse do cartão multibanco, efetuaram levantamentos em dinheiro e realizaram várias compras.

Segundo a PJ, as diligências de investigação permitiram a recolha de “um relevante acervo de prova, bem como a proposta de emissão de mandados de detenção e de busca domiciliária, pelas autoridades judiciárias competentes da Comarca de Leiria, imediatamente cumpridos”.

Os detidos serão presentes às autoridades judiciárias competentes, para interrogatório judicial, e aplicação de adequadas medidas de coação.