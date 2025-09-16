Mais de cem pessoas manifestam-se no Porto contra "medo" na ACE

Mais de uma centena de pessoas, entre ex-alunos, professores e funcionários, assim como profissionais da cultura manifestaram-se esta segunda-feira contra os abusos na ACE -- Escola de Artes, no Porto, e a cultura de "medo" em torno da instituição.

Convocada pela Marcha do Orgulho LGBTQIA+ do Porto e por duas páginas na rede social Instagram que têm publicado denúncias de alunos e ex-alunos daquela escola de teatro, no Porto, a manifestação, junto às instalações da instituição na Rua Formosa, juntou mais de uma centena de pessoas.

"[São] vozes em silêncio há demasiado tempo. Isto é uma situação que decorre há décadas, não é de agora, e tem de terminar o silêncio. Têm de ser dado espaço às vítimas que sofreram não só de assédio sexual mas também assédio moral, em ambiente de humilhação, em que tudo era esperado em prol da arte, todos os sacrifícios", disse aos jornalistas Cristiana Leal, em nome da Marcha do Orgulho do Porto.

Uma grande faixa - "Quebramos o silêncio; aqui ninguém está sozinha" - dialogava com cartazes que exigiam "justiça" para as vítimas que vieram denunciar alegados abusos e assédio moral e sexual de vários ex-professores, entre eles António Capelo, um dos principais visados, que nega acusações.

"O essencial é visível aos olhos. Se viste, se sabes, se ouviste rumores... a responsabilidade também é nossa", lia-se noutro dos cartazes empunhado por manifestantes, sob o mote do evento, "O assédio não pode ficar nos bastidores".

Cristiana Leal destacou o "medo e vergonha" que muitas vítimas foram sentindo, quando os abusos eram "normalizados", sendo-lhes repetido que "toda a gente aguentava".

"Eu não tenho dúvidas de que os casos que já surgiram não são, de todo, os únicos, e tenho a certeza que este tipo de ação como a de hoje serve para dar voz a quem mais queira chegar-se à frente, contar o seu testemunho", afirmou.

Entre os manifestantes, a Lusa ouviu vários que notavam a ausência de muitos colegas de escola que não compareceram por sentirem medo de possíveis represálias.

À Lusa, Tiago Jácome, que utiliza pronomes femininos, explica que estudou naquela instituição de 2010 a 2013 e não foi alvo de assédio porque "já tinha 1,90 metros e barba na cara".

"Por isso, eu nunca fui um alvo. Entrávamos a saber com que professores dava para copiar, e quais eram os que nos iam assediar. Era um manual de instruções", denunciou.

A profissional da cultura disse ainda ter sofrido "assédio moral", porque este "fazia parte da lógica de educação e formação" na ACE, pedindo clarificação nas demissões da sua direção, dos papéis dos profissionais empregados na escola e no Teatro do Bolhão, a ele associado, e depois "uma renovação e uma limpeza".