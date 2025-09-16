Menu
Ministério da Educação: plataforma para professores deslocados disponível em breve

16 set, 2025 - 22:16 • Fátima Casanova

Depois da Renascença ter denunciado que os professores deslocados ainda não podiam candidatar-se aos apoios, o MECI esclarece que a plataforma só fica disponível após a publicação do decreto-lei do Governo.

Diariamente têm sido muitos os professores deslocados que têm acedido à plataforma do Sistema Interativo de Gestão de Recursos Humanos da Educação (SIGRHE) para se candidatarem ao apoio, mas sem sucesso.

Em causa estão os apoios aos docentes colocados a mais de 70 quilómetros de distância da sua residência fiscal e que neste ano letivo podem ir até aos 500 euros para quem está a mais de 300 quilómetros e numa zona geográfica considerada deficitária.

Apesar do ano letivo já estar em marcha, na aplicação do SIGRHE aparece uma única mensagem: a “Candidatura ao Regime de Apoio Extraordinário à Deslocação encerrada temporariamente”.

Questionado pela Renascença, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) esclarece que a “plataforma para que os professores solicitem o apoio extraordinário à deslocação ficará disponível quando o Decreto-Lei for publicado em Diário da República”.

Na mesma resposta, o MECI diz que prevê que a publicação do diploma “seja em breve”.

O gabinete do ministro Fernando Alexandre reafirma que “o pagamento do apoio vai ter retroativos a 1 de setembro de 2025”.

