  • Noticiário das 19h
  • 16 set, 2025
Ensino Superior

Paulo Pereira é o novo reitor da Universidade Nova de Lisboa

16 set, 2025 - 18:39 • Lusa

O docente e investigador da UNL foi vice-presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (2012-2015) e diretor do Centro de Oftalmologia e Ciências da Visão da Universidade de Coimbra.

O investigador e docente Paulo Pereira foi eleito esta terça-feira reitor da Universidade Nova de Lisboa (UNL), sucedendo a João Sàágua, anunciou a instituição na sua página na internet.

"É com entusiasmo que inicio este novo ciclo na Nova. Acredito numa universidade participada, ambiciosa e próxima, que aposta nas pessoas, valoriza o conhecimento como bem público e reforça o seu compromisso com a sociedade. Honrando o percurso da Nova, quero ajudar a preparar com confiança os desafios do futuro", afirmou o reitor eleito, citado num comunicado da UNL.

Paulo Pereira lidera na Faculdade de Ciências Médicas da UNL um grupo de investigação dedicado ao estudo de doenças degenerativas da retina e coordena a unidade iNOVA4Health, focada na investigação biomédica.

O docente e investigador da UNL foi vice-presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (2012-2015) e diretor do Centro de Oftalmologia e Ciências da Visão da Universidade de Coimbra.

A eleição decorreu hoje depois de o processo ter estado temporariamente suspenso devido a uma providência cautelar interposta por um professor impedido de se candidatar.

Mesmo sem decisão final do tribunal, a UNL decidiu em julho retomar o processo eleitoral, suspenso em junho, considerando que a argumentação apresentada ao tribunal "tem o efeito de levantar a suspensão operada pela providência cautelar", e marcou a eleição para 16 de setembro.

A universidade excluiu a candidatura do professor auxiliar Pedro Maló, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, por não cumprir os requisitos estatutários, que determinam que apenas são elegíveis para o cargo de reitor "os professores catedráticos ou investigadores coordenadores que tenham experiência relevante de gestão".

Para Pedro Maló, no entanto, o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior sobrepunha-se aos estatutos da universidade, ao definir, segundo a reclamação que apresentou ao Conselho Geral da UNL, que "podem ser eleitos reitores de uma universidade professores e investigadores da própria instituição ou de outras instituições, nacionais ou estrangeiras, de ensino universitário ou de investigação".

