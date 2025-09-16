Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 16 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Três detidos por suspeitas de raptar e extorquir homem em Matosinhos

16 set, 2025 - 20:19 • Lusa

Os suspeitos contactaram os familiares da vítima e exigiram-lhes o pagamento de um resgate.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três pessoas por, alegadamente, terem raptado e extorquido um homem de 37 anos no domingo, na área de Matosinhos, no distrito do Porto, anunciou esta terça-feira esta força policial.

Os suspeitos, dois homens e uma mulher com idades entre os 33 e 49 anos, foram detidos em flagrante delito e têm já um "vasto histórico" de antecedentes policiais e criminais, informou a PJ, em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A PJ explicou que os detidos abordaram e raptaram a vítima ao início da noite de domingo e levaram-no por várias ruas do Porto e Vila Nova de Gaia, período durante o qual lhe exigiram a entrega de dinheiro para o libertar.

Depois, acrescentou, os suspeitos contactaram os familiares da vítima e exigiram-lhes o pagamento de um resgate, sob ameaça de atentarem contra a sua integridade física e vida.

Segundo a PJ, com esta atuação, os suspeitos conseguiram centenas de euros.

"Na sequência das diversas diligências de investigação realizadas pela PJ foi possível localizar e deter os suspeitos, bem como resgatar a vítima, libertando-a", concluiu.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 16 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou