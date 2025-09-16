Três detidos por suspeitas de raptar e extorquir homem em Matosinhos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três pessoas por, alegadamente, terem raptado e extorquido um homem de 37 anos no domingo, na área de Matosinhos, no distrito do Porto, anunciou esta terça-feira esta força policial.

Os suspeitos, dois homens e uma mulher com idades entre os 33 e 49 anos, foram detidos em flagrante delito e têm já um "vasto histórico" de antecedentes policiais e criminais, informou a PJ, em comunicado.

A PJ explicou que os detidos abordaram e raptaram a vítima ao início da noite de domingo e levaram-no por várias ruas do Porto e Vila Nova de Gaia, período durante o qual lhe exigiram a entrega de dinheiro para o libertar.

Depois, acrescentou, os suspeitos contactaram os familiares da vítima e exigiram-lhes o pagamento de um resgate, sob ameaça de atentarem contra a sua integridade física e vida.

Segundo a PJ, com esta atuação, os suspeitos conseguiram centenas de euros.

"Na sequência das diversas diligências de investigação realizadas pela PJ foi possível localizar e deter os suspeitos, bem como resgatar a vítima, libertando-a", concluiu.