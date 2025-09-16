Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 16 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Utentes de Almada duvidam das medidas do Governo para urgências de obstetrícia

16 set, 2025 - 00:13 • Marisa Gonçalves

As urgências da especialidade estiveram encerradas durante o passado sábado e condicionadas no domingo, devido à indisponibilidade comunicada “à última hora” por médicos em regime de prestação de serviços.

A+ / A-

A Comissão de Utentes de Almada receia que seja “mais um anúncio”, o facto de o diretor-executivo do SNS, Álvaro Almeida, ter dito que a ministra da Saúde vai divulgar, “brevemente”, decisões sobre o problema das urgências de obstetrícia na Península de Setúbal.

Em declarações à Renascença, Luísa Ramos, da Comissão de Utentes de Almada, diz que há razões para desconfiar das promessas do Governo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Receamos, que pela prática agida, que seja mais um anúncio porque a senhora ministra foi muito taxativa. Disse que dia 1 [de setembro] iam abrir as urgências para funcionarem a tempo inteiro. Não é verdade porque não há profissionais. Por outro lado, este adiamento de soluções é mais um contributo para que aconteça o descrédito do Serviço Nacional de Saúde”, aponta.

Luísa Ramos acrescenta que não acreditou, desde logo, no sucesso da medida anunciada pela ministra da Saúde de que a partir de setembro a urgência do Hospital Garcia de Orta, em Almada, estaria a funcionar em pleno, com a contratação de uma nova equipa de obstetras.

“Nós, passo a expressão, não deitámos foguetes porque dificilmente esse anúncio se poderia concretizar. Não foi feito nada, no plano governamental, para que houvesse atratividade dos médicos que já não estão no SNS e aqueles que havia como tarefeiros não dariam resposta para que as urgências se mantivessem abertas sempre. Portanto, não estranhámos o encerramento que ocorreu este fim-de semana.”

As urgências de obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, estiveram encerradas durante o passado sábado. As utentes tiveram de ser encaminhadas para Lisboa, porque nenhuma urgência estava aberta na península de Setúbal.

Em comunicado, o Ministério da Saúde justificou a situação com a indisponibilidade comunicada “à última hora” por médicos em regime de prestação de serviços.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 16 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou