  • Noticiário das 10h
  • 17 set, 2025
Afinal, helicópteros de emergência não vão operar 24 horas por dia no fim do mês

17 set, 2025 - 08:56 • Olímpia Mairos

A promessa tinha sido feita pela ministra da Saúde que vai ser ouvida nesta quarta-feira na Comissão Parlamentar de Saúde a pedido de vários partidos.

Afinal, os quatro helicópteros de emergência não vão estar a funcionar 24 horas por dia no final deste mês, como tinha prometido a ministra da Saúde.

Segundo o jornal Público, a empresa que venceu o concurso para assegurar o serviço não conseguirá cumprir o prazo, e a situação poderá arrastar-se até ao final de outubro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O INEM explicou ao jornal que apenas dentro de algumas semanas se prevê que as aeronaves fiquem totalmente operacionais, devido aos requisitos legais exigidos.

INEM vai ter quatro helicópteros da Força Aérea 24 horas por dia

Fogos

INEM vai ter quatro helicópteros da Força Aérea 24 horas por dia

Os quatro helicópteros da Força Aérea Portuguesa ((...)

Atualmente, três helicópteros garantem o serviço de emergência durante 12 horas por dia. À noite, apenas os meios da Força Aérea estão ativos, tendo realizado 11 missões no último mês. Já a Gulf Med foi acionada 85 vezes em agosto, depois de ter assegurado 65 serviços de helitransporte de emergência em julho.

Esta quarta-feira, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, vai ser ouvida na Comissão Parlamentar de Saúde, a pedido de vários partidos da oposição — IL, Chega, PS e PCP — para responder a questões sobre o INEM, a produção adicional no Serviço de Dermatologia da Unidade Local de Saúde Santa Maria e os constrangimentos e encerramentos nos Serviços de Urgência de Obstetrícia e Ginecologia.

Tópicos
