Afinal, helicópteros de emergência não vão operar 24 horas por dia no fim do mês

17 set, 2025 - 08:56 • Olímpia Mairos
Afinal, os quatro helicópteros de emergência não vão estar a funcionar 24 horas por dia no final deste mês, como tinha prometido a ministra da Saúde.
Segundo o jornal Público, a empresa que venceu o concurso para assegurar o serviço não conseguirá cumprir o prazo, e a situação poderá arrastar-se até ao final de outubro.
O INEM explicou ao jornal que apenas dentro de algumas semanas se prevê que as aeronaves fiquem totalmente operacionais, devido aos requisitos legais exigidos.
Fogos
Atualmente, três helicópteros garantem o serviço de emergência durante 12 horas por dia. À noite, apenas os meios da Força Aérea estão ativos, tendo realizado 11 missões no último mês. Já a Gulf Med foi acionada 85 vezes em agosto, depois de ter assegurado 65 serviços de helitransporte de emergência em julho.
Esta quarta-feira, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, vai ser ouvida na Comissão Parlamentar de Saúde, a pedido de vários partidos da oposição — IL, Chega, PS e PCP — para responder a questões sobre o INEM, a produção adicional no Serviço de Dermatologia da Unidade Local de Saúde Santa Maria e os constrangimentos e encerramentos nos Serviços de Urgência de Obstetrícia e Ginecologia.