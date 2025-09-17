Bombeiro ferido durante incêndio em que foram encontrados engenhos

Um bombeiro da corporação de Tondela foi resgatado esta quarta-feira com ferimentos graves, após queda num sítio de difícil acesso, num incêndio em Viseu em que foram encontrados "engenhos suspeitos".

O comandante dos Bombeiros Sapadores de Viseu, Rui Nogueira, disse à agência Lusa que, no decurso das operações de combate, um bombeiro da corporação de Tondela, de 40 anos, "sofreu um traumatismo, depois de uma queda num sítio inóspito, de difícil acesso".

"Prontamente, estabilizámos logo com os recursos que tínhamos aqui no teatro de operações e, entretanto, pedimos apoio diferenciado", realçou o comandante.

Engenhos suspeitos foram identificados



Além de uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com a viatura médica de emergência e reanimação (VMER), e dos bombeiros, deslocou-se ao local um helicóptero da Força Aérea que procedeu ao resgate.

"O bombeiro, considerado ferido grave, foi helitransportado para o campo de futebol de Paradinha, de onde seguiu na ambulância, com o apoio da VMER, para o Hospital de Viseu", indicou o comandante.

O incêndio, em mato, teve o alerta pelas 14h20 desta quarta-feira, para a localidade de Póvoa de Medronhosa, na freguesia de Repeses e São Salvador, concelho de Viseu.

"Durante a tarde ardia com intensidade a subir uma encosta, numa zona de difícil acesso. Incêndio esse em que também identificámos engenhos suspeitos que já estão na posse das entidades competentes", adiantou Rui Nogueira.

"Tanto da PSP como da Polícia Judiciária já estão a tomar conta dessa ocorrência" e o incêndio já está em fase de rescaldo, disse à agência Lusa, pelas 18h30, o comandante.

"O incêndio está dominado, continuamos em trabalhos de rescaldo. Uma ocorrência com alguma complexidade, que empenhou 97 operacionais, com 28 veículos, e com o apoio de meios aéreos, um helicóptero e dois aviões", contabilizou.