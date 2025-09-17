Centenas de imigrantes em frente ao Parlamento pedem "documentos para todos"

17 set, 2025 - 15:29 • Lusa
Várias centenas de pessoas, sobretudo imigrantes, estão esta quarta-feira à tarde concentradas em frente à Assembleia da República, em Lisboa, para pedir direitos e "documentos para todos".
A concentração, promovida pela associação Solidariedade Imigrante, foi marcada para as 14h00 e a essa hora, sob intenso calor, alguns manifestantes iam distribuindo águas.
Uma hora e meia depois, várias centenas de pessoas ocupavam a zona em frente ao Parlamento, sentadas e entoando palavras de ordem como "documentos para todos".
Os líderes parlamentares do Livre e do PCP marcaram presença junto dos manifestantes.