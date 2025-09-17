Menu
  • Noticiário das 21h
  • 17 set, 2025
Detetada "legionella" em duas escolas do concelho de Paredes

17 set, 2025 - 21:43

Autarquia tomou medidas no Centro Escolar de Recarei e no pavilhão da Escola Básica e Secundária de Paredes.

O que é a legionella? Como se transmite? Perguntas e respostas sobre a bactéria que mata em Portugal
No início deste ano letivo foi detetada a bactéria "legionella" no Centro Escolar de Recarei e no pavilhão da Escola Básica e Secundária de Paredes, informou esta quarta-feira a Câmara de Paredes, no distrito do Porto.

Em resposta enviada à agência Lusa, a autarquia refere que a "legionella" "foi detetada nas análises de rotina" realizadas no início do ano letivo nos dois estabelecimentos de ensino, acrescentando que os "pais foram devidamente informados".

Segundo o município, no Centro Escolar de Recarei "foram encerradas as casas de banho e a cantina, foram instaladas casas de banho portáteis e os alunos passaram a almoçar em louça descartável".

Quanto ao pavilhão da Escola Básica e Secundária de Paredes, "as aulas de educação física foram suspensas e serão retomadas no final desta semana/início da próxima, no Pavilhão Multiusos de Paredes".

O município acrescenta que "os procedimentos adotados foram articulados com a Delegação Regional de Saúde".

Em cartas enviada às duas escolas e aos encarregados de educação, com data de segunda-feira, a Câmara de Paredes explica que, "no contexto da implementação do plano de prevenção e controlo da "legionella", foi detetada a presença dessa bactéria em análises de rotina, realizadas ao sistema de água da Escola Básica de Recarei", e no "sistema de água do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Básica e Secundária de Paredes".

Nas missivas lê-se que, em articulação com o serviço local de Saúde Pública, o município de Paredes adotou as medidas necessárias nos dois estabelecimentos de ensino, acrescentando que as mesmas manter-se-ão "até que os resultados analíticos indiquem como segura a normal utilização dos equipamentos, o que se prevê venha a acontecer a breve prazo".

A doença do legionário, provocada pela bactéria "Legionella pneumophila", contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.

A situação foi hoje denunciada, em comunicado, pela candidatura PSD/CDS-PP às eleições autárquicas de 12 de outubro, encabeçada por Mário Rocha, que se diz "preocupada" com a situação, sublinhando que "já tinha alertado para a falta de investimento no setor".

